保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」！銷售數下滑　壽險業超怕出現保費懸崖

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

面對金管會主委顧立雄17日透露，明年壽險的責任準備金利率將調降，壽險業者表示，責任準備金利率調降，壽險業的提存金額和壓力就會變得越高，保單就容易變貴，預估保費至少漲5%至10%，而儲蓄險漲10%至30%不等；單看保單費用漲價加上停售效應，明年將可能出現「保費懸崖」。

受到美中貿易戰、英國脫歐等不確定因素，多數國家的中央銀行皆採寬鬆的貨幣政策，美國聯準會邁入降息腳步，台灣的壽險公司也陸續調降保單宣告利率。儲蓄險的購買吸引力逐漸減弱，顧立雄卻透露，明年所有外幣、台幣壽險責任準備金利率確定調降，至於會調降多少，金管會11月再對外宣布。

金管會每年參考政府公債殖利率與美元、歐元、人民幣等各幣別指標利率升跌，以判斷隔年新台幣、美元、人民幣等各種幣別儲蓄險的責任準備金利率。責任準備金利率是壽險業者收受保費後，需要提存多少準備金至帳面上的依據，例如，假設壽險業收取100元保費，當責任準備金利率為6%時，就要拿94元作為提存金額；當責任準備金利率為2%時，壽險業就要提存98元至帳上。

也就是說，當責任準備金利率調降時，壽險業者的提存金額將會變得更高，壓力變大而且利潤被擠壓，因此，壽險公司為了避免出現差損，就只好計畫在保單上獲得更多的費用。

面對國際會計準則17號（IFRS 17）即將上路，金管會希望保險公司的資金充裕，同時也不樂見保險公司冒著賠錢的風險用高利率利誘客戶，因此決定調降壽險保單的責任準備金利率，並減少利差損問題。今年各家保險公司紛紛調降宣告利率，美元保單宣告利率約集中在3.25%至3.6%，新台幣保單約落在2.3%至2.6%；不過，壽險保單大降息，也導致今年新契約保費收入減少。

壽險業者預估，10月份的壽險新契約保單數量將持續下滑，而明年的壽險和儲蓄險保單的賣相勢必會比今年更差；加上金管會又要提高儲蓄險死亡保障的最低比例門檻，「明年保單漲定了！」至於民眾若計畫明年拿回以前同樣優勢的保費本金與利息，就要作好心理準備，6年、10年解約的投資報酬率一定會比今年低，就要再花費更多的保費和時間。