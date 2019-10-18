怕沒人標！北市雙子星案　柯文哲拍板藍天集團遞補

▲C1/D1雙子星大樓與機場捷運A1台北車站共構，完工規劃圖。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府18日公告，「台北車站特定專用區C1/D1土地開發案」原最優申請人南海馬頓團隊，因未能在期限內設立新專案公司與北市府簽約，視同放棄。北市捷運局依C1/D1土地開發案甄選文件規定，經評估並奉北市府核定通知次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

捷運局主秘王偉表示，捷運局14日下午收到第二次抗告的假處分被駁回的訊息後，府內隨即找顧問針對遞補或重新招標一事進行討論，最後是建議用遞補的方式。相關分析利弊呈報市長柯文哲後，柯即在17日批准採遞補。

王偉表示，18日下午會把文件送給藍天，確認願不願意遞補為最優先申請人，預計下周找時間就原來契約的內容進行討論。依照程序，藍天宏匯需先成立新的專案公司，才能與市府簽約。合約程序預計3到4個月可完成。

若最終藍天宏匯無意願，便需重新招標。王偉表示，若重新招標的話，至少需費時9個月時間。

而下午藍天宏匯集團並發表三點聲明。第一、藍天宏匯集團自決定投標時起，就已作好充分準備，未來一定全力以赴。第二、藍天宏匯集團是100%台灣企業，100%本土資金，創立至今已36年、股票上市22年，股東人數3萬多名；宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過150億元，並即將在明年第1季起陸續完工開幕營運。

第三、藍天宏匯集團是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊；本於信心和使命感，董事長許崑泰帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案。「希望立刻捲起袖子開始工作」，是團隊此刻的心情。



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