　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／諾貝爾獎得主「快閃店」實驗　幫4億人打敗貧窮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲巴納吉（右）、杜芙若（左）是年齡相差12歲的經濟學家夫妻檔，杜芙若更是史上最年輕的諾貝爾經濟學獎得主。（圖／商業周刊提供）

文／馬自明

今年的諾貝爾經濟學獎，更像和平獎！得獎的3位經濟學家，都是掃蕩全球貧窮問題的英雄，他們是3位美籍印度裔的巴納吉（Abhijit Banerjee）、出生法國的杜芙若（Esther Duflo），以及克雷默（Michael Kremer）。

「有超過7億的人口，僅仰賴極低所得過活，而每年約有5百萬名，未滿5歲的兒童死於疾病，這些疾病只需要便宜的療程，即可治療和預防，」瑞典皇家科學院認為，這3位經濟學家卻提供了可靠的答案，以最好的方式，緩解全球的貧窮問題。

請繼續往下閱讀...

9成家庭寧願喝髒水？
走進窮人生活才能問對問題

經濟學家通常窩在學校的研究室寫論文；但這3位經濟學家，卻邁出舒適的校園，走入全球最貧窮、最落後的國家，運用他們的實驗和分析的本事，讓上億名窮人，得到最有效的幫助。

巴納吉和杜芙若是麻省理工學院的夫妻檔，而克雷默則是哈佛大學學者。
他們3人的背景各異，但解決貧困的觀點卻一致：唯有走進窮人的生活，你才找得出最佳解方。

「明明花不到新台幣6元，就能買一大包淨水消毒劑，最窮的人都買得起，可是為何90％的非洲尚比亞家庭，情願喝髒水？」

「口服補充液幾乎免費，可治療痢疾，醫療所也拿得到，但為什麼每年仍有約150萬位兒童死於痢疾？」

「他們（窮人）被看成一群絕望的人，你給他們什麼，他們就會接受什麼，」巴納吉接受《華頓知識在線》訪談時指出，他們不接受援助機構的善意，是因為提供協助的人，其實不夠了解窮人的生活。

舉例來說，外界多以為落後國家的窮人偏愛看巫醫，是愚昧迷信，但巴納吉和杜芙若指出，在落後國家裡，公立醫院的醫護人員脫班情況嚴重，當民眾長途跋涉到醫護站，卻可能發現醫院根本沒開門；若改去私立醫院，又充斥沒有執照的「醫師」。

當公立、私立醫院都不可靠時，看巫醫，反而成為最合理的選擇。

快閃診所提高疫苗接種
透過小小實驗，找最適解方

「藉由窮人的生活與選擇，告訴我們如何對抗全球的貧窮問題。」合著《窮人經濟學》（Poor Economics）的巴納吉和杜芙若的研究，其實是達成2項目的：第一，檢視、評估國際援助計畫是否有效；第二，找出貧窮的癥結點，以更有效的方式，解決問題。

巴納吉和杜芙若運用隨機控制實驗（Randomized Controlled Trial），為窮人面臨的困境對症下藥。該實驗方法是將研究對象，隨機分成「實驗組」還有「對照組」，對不同組別實施不同的方法，比較效果的差異。

最經典的案例，是他們在印度拉加斯坦省（Rajasthan）的實驗。拉加斯坦省的預防接種率極低，接受完整預防接種（幼兒1歲前應施打的5種疫苗）的，不到2％。

為改善該狀況，首先，他們找出窮人不願接種疫苗的各種理由。第一，帶小孩來接種的家長，要在大太陽下，走好幾公里才能到醫護站，又累又花時間；第二，政府醫護人員缺勤狀況嚴重，民眾到了接種中心，卻經常撲空。

接著，他們設計類似「快閃店」的實驗。他們雇用護士，以摩托車代步，巡迴60個隨機選定的村鎮，開辦每月1次的診所，施打政府提供的疫苗，改採主動出擊，民眾不必再大老遠跋涉。

此外，他們又再設計一個組別：選擇其中一半的診所，在接種後，贈送父母一公斤的扁豆，以略施小惠的方式，試圖吸引心存拖延，懶得接種的人前來。
「快閃店」的實驗，果然獲得成功：完整預防接種率從2％，提升至17％，如果再加上贈送扁豆，比率更拉高至38％。可見，他們用略施小惠，促進需求的方法，是可行有效的。

治貧窮別想一勞永逸
拆成上百個小問題才能擊破

「我們的下一個目標，是讓印度一整個省，甚至更大的地區，都能把我們的方案，採納為政府政策，」杜芙若表示，最終目標推行到全印度。

克雷默也有類似的做法：他在非洲肯亞西部實驗時發現，平均給予每一位學生免費課本、提供校內餐點與金錢等獎勵，不如針對特定的貧窮學生予以協助，這樣的成效反而更來得顯著，錢更能用在刀口上。

諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）曾批評他們的方法，只能用在很特定的情況下，不保證可以適用到其他地方。

但對巴納吉等人，解決貧窮問題，本來就無法一步到位，必須將「貧窮」這個大問題，細分成各種小問題，再以無數個小小的行動，各個擊破，而改變需要有耐心。

「我認為，想要一勞永逸的解決貧困，只是一種幻想，」巴納吉表示，「解決貧困問題不能僅靠一次行動，我們可能需要走一百多步，每一步只要都走得正確，都可以達到某種效果。」

用科學讓脫貧更快速
240種實驗，幫助40國窮人

「有些人把它（貧窮）稱為一個龐大的問題，然後就下結論，說需要一個宏大的解決方法，如果這樣想，人們就會被這個問題的龐大程度，壓得信心全無，」杜芙若亦表示，貧窮不是「龐大的問題」，而是「一系列的問題」，必須用不同方法，解決不同的問題。

巴納吉和杜芙若在2003年成立貧困行動實驗室（Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab），擁有400多位員工，非洲、南美等地共7間辦公室，在全球40個國家，進行超過240種實驗。

根據他們的官網所述，藉由他們的相關研究，受到有效經濟援助的受益者，已超過4億人。這個數字，超過全球極端貧窮總人口數的一半。

「他們調查出的科學證據，可以使我們的扶貧能力更加有效。」慈善捐款超過350億美元、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）指出。蓋茲成立的基金會，也是該實驗室的幕後贊助者。

在巨大的貧窮問題面前，即使身為諾貝爾經濟學家，能做的同樣有限，不過他們花了十數年以上的時間，以每個微小實驗、行動，精準打擊每位窮人的問題，最終已凝聚成為一股洪流。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1666期。

【延伸閱讀】

外送服務夯，2點分析：百貨美食街下場恐比街邊店還慘

40歲中年大叔應徵工讀生...致年輕主管：中年求職，不是他不努力，自願淪落

錢包的生命週期是1000天！日本行動習慣大師：兩個理由告訴你，為什麼錢包必須汰舊換新

互相惦記、有事聯繫、沒事各忙自己...成年人最舒服的5種社交狀態

日本醫師57歲，身體年齡維持32歲！抗老權威的年輕秘訣：「北歐式健走」

ET快訊
床冒「1粒生米」　人夫疑惑：很久沒煮飯！轉身一看顯靈...替
韓國瑜選情低迷　陳學聖跑基層找到真相！韓粉都沉默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／台灣寵物將比小孩多！　寵物險3關鍵喚醒50億沉睡市場

商業周刊／諾貝爾獎得主「快閃店」實驗　幫4億人打敗貧窮

面板產業逆風　友達再買庫藏股、群創第二波庫藏股執行完畢

雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

純網銀首次董事會難產？　顧立雄證實3家董事名單都過關

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

無人駕駛時代來了！無人車輛掛試驗車牌　要繳交牌照稅

專家看好台股明年第2季攻上11800點　顧立雄：中美貿易戰走正確的路

第四季動盪環境持續　三大投資獲利關鍵助資產成長

永豐金首席黃蔭基預估明年Q2台股達最高點　達11800點

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

商業周刊／台灣寵物將比小孩多！　寵物險3關鍵喚醒50億沉睡市場

商業周刊／諾貝爾獎得主「快閃店」實驗　幫4億人打敗貧窮

面板產業逆風　友達再買庫藏股、群創第二波庫藏股執行完畢

雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

純網銀首次董事會難產？　顧立雄證實3家董事名單都過關

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

無人駕駛時代來了！無人車輛掛試驗車牌　要繳交牌照稅

專家看好台股明年第2季攻上11800點　顧立雄：中美貿易戰走正確的路

第四季動盪環境持續　三大投資獲利關鍵助資產成長

永豐金首席黃蔭基預估明年Q2台股達最高點　達11800點

商業周刊／台灣寵物將比小孩多！　寵物險3關鍵喚醒50億沉睡市場

蘇貞昌諷賴士葆：降格到替韓國瑜辯護很可惜

她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽...網笑：要起飛了嗎？

傳中國要NBA開除「莫雷」被拒絕！陸外交部：從來沒有這種要求

10歲吳比《寶可夢》世錦賽冠軍　登金鐘獎舞台：不看報導怕自我膨脹

奧運女足資格賽最終輪　中華同組3隊都是上屆亞洲盃前4

關鍵報告：21世紀前20年　全球逾1.3億兒童活不過5歲

桃機三航廈確定取消波浪屋頂！　維持2023年完工、經費789億元

蘇嘉全妻洪恒珠發出邀請帖　27日立委競總成立…民進黨陷內戰

商業周刊／諾貝爾獎得主「快閃店」實驗　幫4億人打敗貧窮

BMW鬧區車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

財經熱門新聞

5千億壽宴照片曝光　郭台銘生日

全家新設「立碼驗」！開戶最快1分搞定

日圓匯價創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺10碗拉麵

影／台積電孫又文退休　感性暢談16年職涯

小資族告別零存款！　王道數位帳戶神回饋活儲利率飆1.85%

ATM當機10分鐘　大巡查竟是內部出包

期限到！　Foodpanda、Uber Eats交不出勞工名卡　開罰100萬

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

新店裕隆城暫停住宅區施工！變更設計「只蓋商場」

先探／伺服器概念股　先看這三檔

國內ATM傳大當機　財金董事長親自出馬

全台首創「刷臉支付」3部曲　台新銀攜手全家結帳更快速

宏碁銷售傳捷報！　今年上半年勇奪電競螢幕全球第一寶座

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾經濟學獎得主出爐

即／諾貝爾經濟學獎得主出爐

2019年諾貝爾經濟學獎今（14）日台灣時間下午5時45分頒發，由印度學者巴納吉（Abhijit Banerjee）、法國女學者杜芙若（Esther Duflo）、美國學者克默（Michael Kremer）獲得，杜芙若成為史上第二位獲得該獎項的女性，3人可享900萬瑞典克朗獎金（約台幣2830萬元）。

諾貝爾經濟學獎預測：美籍白人男性

諾貝爾經濟學獎預測：美籍白人男性

中樂透vs諾貝爾獎選哪？網秒選這

中樂透vs諾貝爾獎選哪？網秒選這

即／諾貝爾和平獎得主揭曉！

即／諾貝爾和平獎得主揭曉！

諾貝爾和平獎今揭曉　瑞典環保少女呼聲高

諾貝爾和平獎今揭曉　瑞典環保少女呼聲高

關鍵字：

商業周刊諾貝爾獎諾貝爾經濟學獎Abhijit BanerjeeEsther DufloMichael Kremer

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面