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蘇貞昌諷賴士葆：降格到替韓國瑜辯護很可惜

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國發會主委陳美伶 農委會主委陳吉仲 立委賴士葆、徐志榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜展開競選2020總統的傾聽之旅，也開始針貶蔡政府執政缺失，近來更常不時與行政院長蘇貞昌隔空交火。國民黨立委賴士葆18日於立法院質詢時怒嗆蘇貞昌把行政院長「做小了」，將自己降格為蔡英文競選辦公室總幹事，「貪戀官位到這樣的地步，不值得」。蘇貞昌則回應「以委員的學養跟身份今天在國會殿堂，光只有這樣可惜了」。

賴士葆表示，感覺蘇貞昌把行政院長「做小了」，講話好像吃了子彈專門打韓國瑜，將自己降格為蔡英文競選辦公室總幹事，「所以在我心目中不稱你是院長，蘇總幹事你好」。賴士葆接著說，蘇貞昌將自己降格，與林錫耀搶著當蔡英文競選辦公室總幹事，「我替你感到不齒，貪戀官位到這樣的地步，不值得」。

賴士葆指出，蘇貞昌過去向神明發誓不會再選三次地方首長，卻還是在2018年投入新北市長選戰，也曾表示自己不會再入閣，今年卻自己組閣。賴士葆說，「你對別人很嚴格，卻對自己很寬容，在我心中你就是競選總幹事，我替你感到悲哀、不值、可恥」。

蘇貞昌回應，可以做到國會議員非常不簡單，自己是依據憲法回答立法委員的質詢，應干利用時間好好把握談國政。「只有一直罵又不能讓人好好談國政事務很可惜」。蘇貞昌甚至反諷，「委員以你的學養，韓國瑜不能比，你又降格到替韓國瑜講這些可惜了」。

▼行政院長蘇貞昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國發會主委陳美伶 農委會主委陳吉仲 立委賴士葆、徐志榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

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