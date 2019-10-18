雙子星明年第一季陸續完工　藍天宏匯：立刻捲起袖子開始工作

▲藍海集團許崑泰。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市政府18日公告，台北市雙子星開發案，由次優先申請人藍天宏匯團隊遞補。對此，藍天宏匯集團表示，藍天電腦與宏匯公司將全力配合主辦機關台北市政府捷運局，積極推動雙子星案往前邁進，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過新台幣150億元，並即將在明年第一季起陸續完工開幕營運。

台北市政府公告，台北市雙子星大樓開發案，最優申請人南海馬頓團隊未能在北市捷運局通知期限內，完成新專案公司設立與台北市政府簽訂投資契約，視同放棄最優申請人資格，因此，通知次優先申請人藍天宏匯團隊遞補。但藍天宏匯團隊仍必須收受捷運局書面通知後，期限內完成新專案公司設立，且繳納18億元履約保證金後，與北市政府完成投資契約簽訂，才正式取得投資開發權利。

對此，藍天宏匯集團表示，自決定投標時起，就已作好充分準備，未來一定全力以赴，藍天宏匯集團是100%台灣企業，100%本土資金，藍天電腦創立至今已36年，股票上市22年，股東人數3萬多名；而宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設；目前共有三大BOT開發案，投資金額超過新台幣150億元，並即將在明年第一季起陸續完工開幕營運。

▲藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

藍天宏匯集團指出，藍天宏匯團隊是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊，本於信心和使命感，藍天宏匯集團董事長許崑泰帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案，「希望立刻捲起袖子開始工作」，是我們此刻的心情。

藍天宏匯集團提到，許崑泰及藍天宏匯團隊衷心感謝各界的支持與關心，有幸參與雙子星案是此生莫大的榮耀，「我們一定全力以赴，立志打造雙子星成為台灣的驕傲，希望透過雙子星讓世界看到台灣的美好，讓全體市民成為最大的贏家」。

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