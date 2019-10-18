軍中同袍日久生情「想抱你睡覺」 妻好奇查看LINE瞬間崩潰

▲曾姓女子在桃園市陸軍某營區服役期間，對吳姓軍人產生愛慕，吳妻察覺曾女與吳在LINE上竟有「想抱你睡覺」等踰越同袍之情，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾姓女子去年在桃園市陸軍某營區服役期間，對軍中袍澤吳姓軍官因業務接觸關係產生愛慕之情，2人發展出踰越袍澤之男女感情，吳妻今年初查看吳的手機LINE對話，曾女「我想跟你一起睡覺」、「我想抱著你」等對話，讓吳妻瞬間崩潰，2人更因此離婚，曾女也提前退伍，吳妻獨自帶著4個小孩生活並對曾女提出損害賠償之訴，地院審理後判賠5萬元，本案還可上訴。

地院判決書指出，吳姓現役軍人與妻子結縭16年，雙方育有4名子女，夫妻感情尚稱融洽，因先生在桃園市陸軍某營區服役，常常不在家，由吳妻獨自照顧4名子女。

地院表示，曾姓女子於2018年至今年3月間在桃園陸軍某營區服役，曾女明知吳姓男子已婚，卻因業務接觸關係逐漸產生好感，私下發展出踰越袍澤之間的男女感情。今年某日，吳妻好奇查看先生手機LINE對話紀錄，其中與曾女之間對話「我想你」、「我想跟你一起睡覺」、「我超級超級愛你」、「就可以抱你、親你」、「我想抱著你」等超過一般男女友誼對話內容。

吳妻對此與先生多次爭執，但吳男卻堅稱係出於開玩笑性質，但部隊後來私下調查，曾女為此提前退役，吳妻後來與先生於今年5月間離婚，獨自帶著4名女在外討生活，吳妻對曾女破壞家庭導致與先生離異，事後向地院提出損害賠償民事訴訟，要求曾女賠償60萬元。

曾女向法官供稱，她與吳姓現役軍人LINE之對話，僅是開玩笑性質，但後來為此也提前退伍，她為此已付出代價，目前在餐廳外場工作，每月薪資僅2萬元，名下亦無不動產，根本無力支付；吳妻也聲稱，與先生離婚後，獨自扶養4名子女，每月工作所得約2萬3千餘元，生活壓力之大，都因曾女破壞家庭。

法官審酌雙方證詞後，其中吳妻曾對曾女提出60萬元損害賠償之外，還要求執行假執行，針對假執行之訴，法官判吳妻敗訴，其餘酌量被告應給付吳妻5萬元，自民國2019年7月24日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息，吳妻其餘之訴則遭駁回，訴訟費用由曾女負擔十分之一，其餘由吳妻負擔，本案還可上訴。

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