雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

▲南海控股團隊登報抗議政府阻礙投資，經濟部投審會提出四點聲明反駁，更強調「維護國家安全是民主法治國家的責任」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

北市府今（18）日宣佈台北雙子星開發案，由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，原最優申請人南海團隊六月遭經濟部投審會駁回申請後，七月已提起訴願，官員表示，目前案子已在行政院訴願會審查中。

香港商南海發展公司、馬來西亞商馬頓公司組成的「南海團隊」，參與「台北雙子星」開發案之申請，台北市政府要求限期簽約否則將喪失最優申請人資格，南海團隊訴請定暫時狀態假處分，最高行政法院認為聲請與法定要件未符，於8月16日裁定駁回抗告。

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雙子星投資案遭經濟部投審會駁回後，南海控股團隊登報抗議政府阻礙投資，經濟部投審會也曾提出四點反駁，更強調「維護國家安全是民主法治國家的責任」。



經濟部投審會的四點聲明包括：一、由於雙子星案為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵 、台鐵、汽車客運等大眾運輸，位處大台北地區重要交通樞紐。

二、考量百慕達南海控股的財報「自行」揭露南海集團註冊於中國大陸，因此認定南海集團有受中國大陸政府或人民掌控或影響該國內事業營運的疑慮，依據外國人投資條例認定對國家安全有不利影響，予以駁回。

三、強調沒有前後不一，日前雖然依法核准港商南海發展公司設立台灣分公司，但並不是針對雙子星開發案之投標資格進行審查，兩者不可混淆。

四、審查沒有拖延，更也沒有奇襲式駁回。投審會官員指出，由於雙子星開發是屬社會高度關注案件，南海備齊資料過程耗費不少時間，投審會在拿到資料後第一時間就召開會議，沒有拖延。

經濟部投審會表示，參考歐美等國，國家安全均是外國人投資案件審查的核心事項，且近年更採取較過去嚴格措施；政府歡迎外商來台投資，但維護國家安全是政府的重要責任，更是外商選擇台灣投資的重要因素。