包包妹「放水汪眼」開口就討包！霸氣哥1句擊落　被發惱羞先忙卡…療癒炸

▲包包妹要不到包包，最後「見笑轉生氣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我只能笑笑的說，我又沒欠妳」，一名男網友貼出自己和一位女生朋友對話的截圖，只見女方開口就跟原PO說「我看上一個包，好好看，你要幫我買嗎？」原PO則是一句話擊落對方，接著就是各種「突破盲點式」的回話，讓女方最後惱羞「不要再講這話題了，就這樣」，對話讓網友看了直呼療癒。

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出對話截圖，只見女方傳訊息給原PO「我看上一個包，好好看，你要幫我買嗎？」最後還附上一個水汪汪大眼睛的表情符號，希望打動原PO當金主。看到訊息後，男網友不為所動，直接一句擊落對方「我最近喜歡上一台車，妳要幫我付頭期嗎？」被回嘴後，2人便展開一場攻防戰：

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包包妹：乾，我的包都比你便宜

原PO：便宜妳不會自己買喔

包包妹：我以為你要送我咧

原PO：小傻瓜，我又不是欠妳的

包包妹：討厭，不會討好女生

原PO：小傻瓜，妳又不是我在用的

包包妹：女生朋友也是可以寵可以疼啊

原PO：男生朋友也是需要寵需要疼的

包包妹：最好是

原PO：不然勒？什麼概念

包包妹：算了

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▲包包妹發出「先忙卡」，直接句點原PO。（圖／翻攝自爆怨公社）

但不知道是不是不甘心，包包妹在說「算了」之後，還是講了一句「別人送也很珍貴」，讓原PO忍不住回嗆「妳要給我用？」包包妹馬上回絕「才不要，不要什麼都想到那個」，原PO則反問「那幹嘛要送妳？妳有送我東西？」最後包包妹就放棄「不要再講這話題了，就這樣，我先忙。」

看到對話後，許多網友直呼超痛快，「男人就要這樣，我支持你」、「最討厭這種以為自己是女生，就可以跟任何一個男生要東西，還要的理所當然」、「當男人許願池喔？真不要臉」、「對方也太理所當然了吧」、「沒說錯啊！又沒欠妳幹嘛疼妳，疼妳會得到什麼」、「笑死，這女的一定認為你是不合格的工具人」、「你真的回的很棒。」

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