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YouBike2.0進台大　校方辦說明會爆口角！學生質疑意見被忽視、圖利廠商

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▲▼ YouBike2.0進台大　校方辦說明會爆口角！學生質疑圖利廠商。（圖／記者崔至雲攝）

▲YouBike2.0將進駐台大。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新世代的YouBike2.0將進駐台灣大學校園！台大為了讓校內師生更了解未來運作模式，今（18日）下午舉辦說明會，公布相關細節，同時也把最新版的YouBike2.0車輛公開在現場，讓師生們搶先看。但說明會上卻也引發校方及學生代表意見相左，原定下午4點會議結束，也提早到3點半就草草收尾。

YouBike2.0說明會今天下午2點在台大舉辦，說明會一開始由校方說明設置原因，會議上也請北市交通局、微笑單車公司進一步說明未來規劃，但就在最後QA時間，有學生認為校方在設置前沒有聽取學生想法，且許多答案沒有在會議上得到完整的答案，認為校方只是圖利廠商。現場學生與校方人員瞬間爆發口角，會議也因此草草結束。

請繼續往下閱讀...

台大學生會福利部副部長郝思傑在會議上提到，YouBike2.0進入校園政策沒有收納廣大學生意見，認為校方沒有盡到資訊正確傳播的責任，許多學生也因為資訊不足產生許多沒有必要的焦慮。郝思傑指出，學生會其實沒有要反對或是支持該政策，只是認為校方應要主動與學生討論這件事情，而不是搞到學生都不知道校方在做什麼。

文學院學生代表、歷史學系大二黃子維會後也對媒體表示，校方在會議上無視學生意見，更忽視學生私有運具，只在意公共自行車設置，他私下有在文學院做問卷，問卷結果也發現，有7成學生不贊同YouBike進駐台大。他認為，校方應聽到不同聲音，就算公共自行車有設置的必要，也應把退場機制規劃下來，不要到做最後發現校內YouBike2.0不見效，卻也沒有退場計畫。

也有學生代表認為，學生在這次的權益上完全是弱勢，也認為這樣付錢是圖利廠商，希望校方能確實的了解學生想法，並把配套措施、退場機制等都詳細公布。

▲▼ YouBike2.0進台大　校方辦說明會爆口角！學生質疑圖利廠商。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生代表指出，ubike進駐台大是在圖利廠商，希望校方能確實的了解學生想法，並把配套措施、退場機制等都詳細公布。（圖／記者崔至雲攝）

總務長葛宇寧會後接受媒體訪問則指出，校內要設置公共自行車前，確實有做校內問卷，當時有8成6學生受訪，有近1000多份問卷是同意該案，雖然今天說明會上有不同聲音，但會後還是會做分析採納，希望可以收取到不同的聲音。

針對YouBike2.0進駐台大校園，北市交通局科長廖菀伶指出，新式腳踏車將以大公館區做試辦，另外台大校內預計明年1月試騎，粗估有500輛車子，費用也將暫時比照YouBike1.0費率，並只開放悠遊卡付費。

廖菀伶指出，這次會選擇在大公館周邊區域試辦是因為公館商圈是全台租借量最高的地方，未來希望在2.0試辦過程，也能收集到更多民眾意見，並做提升，收集完意見做改善提升後，預計在明年1月正式開始實施。

廖菀伶說明，台北市營運YouBike多年，目前期望在原有的系統上做擴充，2.0也是一個輕裝的概念，租借設備也都會移到車機上，未來也會使用行動支付的功能，能夠讓民眾更方便。而機組面板也將使用太陽能板及鋰電池，螢幕上將顯示靠卡區、掃描啟動鍵等，讓民眾更方便使用。
 

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