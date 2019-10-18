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越籍移工變博士生！　在台新住民故事好勵志

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▲內政部移民署在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部移民署在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為傾聽新住民心聲，內政部移民署10月18日下午，在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議，活動特別邀請已懷胎7個月的越南籍新住民阮氏青河，分享她從「移工變博士生」的勵志故事，讓大家看到新住民不平凡的一面。

「沒有錯！過去的我曾是位移工！」阮氏青河一上臺便訴說自己的過去。青河畢業於越南河內國家大學法文系，為增加個人歷練及賺取進修學費，她於2002年來台擔任工廠女工，因緣際會結識台籍配偶後，於2005年結婚步入禮堂，成為「正港」的新住民。

「感謝老公尊重我的選擇！」即使不少人邁入婚姻生活後，經常被迫放棄夢想，但因家人支持，青河得以持續進修，她不僅取得國立成功大學碩士學位，並繼續攻讀博士，由於精通中文及越南文，目前除受聘於成功大學擔任越語講師，更已發行3本越語教學書籍。

青河表示，由於坊間越語教材較少，讓她的教學模式受限，在學生們一句:「老師為何不自己出書呢？」的鼓勵下，她才決定著手編寫書籍，將夢想付諸實現。青河不僅鼓勵新住民活出自我，也現場致贈書籍，並表示將持續培力台灣越語人才，協助政府推動新南向政策。

▲內政部移民署在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳宗彥次長除讚許青河努力不懈精神，堪稱新住民的表率，也關心她肚子中的第三胎寶寶，為感謝她以身作則響應政府生育政策，立即回贈「好孕到」禮包，並祝福她順利誕下「新台灣之子」。

陳宗彥表示，新住民朋友都是帶著堅毅不拔的勇氣，來到寶島台灣落地生根，成為不可或缺的社會重要力量，這次座談會不僅看到新住民自信與驕傲的一面，也藉由相關反映及建議，幫助政府更加深入瞭解新住民需求，未來政府將持續串聯公私部門，建構綿密的服務網絡，推動家庭照顧、文化培力等多項計畫，提升新住民生活幸福感。

▲內政部移民署在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座談會還包括不少優秀新住民代表，包括曾獲選移民署築夢計畫的陸籍新住民葉鳳玲，不僅積極考取多張專業烘培證照，也曾獲得台南市長頒發「幸福台南性別友善城市」成功自立友善大使。

此外，現住雲林的陸籍新住民徐小華，獲選本年度「新住民女性創業加速器計畫」優等獎，利用產學合作將地瓜做成健康食品，活絡在地產業；越籍新住民童氏容，則在台南成立「容娥南向百貨」，搭建新南向交流的橋樑，更成立公益團隊「五越星」，關懷弱勢及推動文化培力活動。

▲內政部移民署在台南市舉辦新住民座談會，有2百多位新住民齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨等都到場，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部指出，今天的活動邀請雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等縣市的新住民代表，共2百餘人齊聚府城，會場氣氛溫馨，分享的勵志經驗，展現出新住民朋友融入寶島大家庭的堅韌勇氣。

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