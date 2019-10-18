快訊／北科大20歲女子「腳跨出圍牆」獨坐億光大樓頂！　朋友嚇壞苦勸

▲台北市台北科技大學億光大樓頂，一名女子（約20歲）坐在頂樓圍牆。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑／台北報導

台北市台北科技大學18日下午發生一起事故，當時一名年約20歲的女子坐在頂樓圍牆外，嚇得校方人員趕緊打電話報警，而消防員到現場後，發現該名女子情緒激動，且雙腳已經跨出圍牆，兩方僵持不下，所幸最後在她朋友的苦勸之下，女子被緊急拉離圍牆邊，化解了這場危機。

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