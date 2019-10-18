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美國電子菸相關肺病一週增180例　疾管中心擴大檢測

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▲　在美國吸食電子菸的人口有8成低於35歲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多病患是在吸入含四氫大麻酚（THC）的電子菸後罹病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention， CDC）今天通報，和電子菸有關的肺部疾病新增180例。疾管中心開始針對電子菸相關產品產生的氣霧進行檢測，發現病患使用的電子菸產品中多數含有維生素E乙酸酯（vitamin E acetate），目前被懷疑致病原因。

據路透社報導，全美至今有1479個與電子菸有關的呼吸道疾病確診及可能病例，在一週前則是1299例，而目前為止美國至少有33起死亡案例。

紐約州衛生廳（New York Health Department）華茲沃斯（Wadsworth）實驗室官員說，化學反應產生的成分也許在原料中並未見到，檢驗人員正進一步檢驗電子菸液體加熱後所產生的氣霧（aerosol）是否引起化學反應而產生有毒物質。

疾管中心與美國食品暨藥物管理局（FDA）從在威斯康辛州病患處收集的電子菸產品樣本進行檢測，結果顯示超過半數含有四氫大麻酚（THC）。在所有THC電子菸產品中，有2/3也檢測出含維生素E乙酸酯，這可能是導致肺部受傷的原因。

▲電子菸釀神秘肺病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲THC是對心理或精神有顯著影響的大麻物質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

紐約州檢測實驗室與FDA報告結果一致，官員說：「我們同時採樣尼古丁電子菸管與THC電子菸管，也找到維生素E乙酸酯和很多THC菸管有關。但不能確定這可怕疾病是什麼造成的。」

猶他州流行病學家鄧恩（Angela Dunn）表示，這波流行疾病在7月間達到高峰，目前也還沒結束，而超過9成病患都說有吸THC電子菸，猶他州已檢測20種尼古丁電子菸產品，並沒有意外成分，而在19種THC電子菸產品中，有89%含維生素E乙酸酯。

雖然沒有任何一州的官員說就是維生素E乙酸酯造成肺部受傷，但它仍被懷疑為致病原因。鄧恩說，在猶他州大多數病例中，THC是共同點，而在確切原因發現以前，州府工作重點就是別讓民眾再吸THC電子菸。

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