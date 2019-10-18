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西班牙金髮公主靦腆淺笑超甜美　頭仰45度、輕揮小手一展親和力

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▲西班牙王室。（圖／路透）

▲圖左為萊昂諾爾公主，圖右為索菲亞公主。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

西班牙的茱蒂西亞王后（Queen Letizia）與費利佩國王（King Felipe），17日帶著自己的女兒萊昂諾爾（Leonor）公主和索菲亞（Sofia）公主走訪奧維耶多主教座堂（Oviedo Cathedral）。這對公主穿上漂亮的洋裝，顯現出不凡的氣質，且露出靦腆笑容，十分甜美。

綜合外媒報導，萊昂諾爾公主和索菲亞公主因為時常穿著類似風格的服裝，且臉型相像，經常被外界認為是雙胞胎，事實上兩人是相差約2歲的姐妹。她們經常會偕同父母出現在各種場合，尤其是出席國家活動，而在本（10）月17日，一家四口就現身於奧維耶多主教座堂。

▲西班牙王室。（圖／路透）

▲4人精心打扮，展現不凡氣質。（圖／路透）

值得注意的是，身為西班牙王位繼承人的萊昂諾爾公主，為出席頒獎活動，首次在阿斯圖里亞斯（Asturies）亮相。略顯害羞的她手牽父親，並向群眾微笑致意，展現出親和的一面。

萊昂諾爾公主身著多色的條紋洋裝，色彩十分亮麗；妹妹蘇菲亞公主則穿著亮橘色的素面洋裝，鮮豔的色彩讓她看起來更有精神。而父母二人也不輸公主們，茱蒂西亞王后穿上深灰色的洋裝，不只典雅，還帶有沉穩的氣質；費利佩國王則是西裝筆挺，看起來十分莊重。一家四口都精心打扮，雖展現出王室的高雅氣息，但他們親切的微笑，絲毫不會帶給別人距離感。

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