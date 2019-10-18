諷土耳其、庫德族「像小孩子」　川普：讓他們打一架再拉開

▲川普指土耳其跟庫德族就像小孩一樣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與土耳其17日達成協議，同意「停火」120小時讓庫德族民兵撤出安全區。不過，美聯社（AP）記者18日在敘利亞北部發現，仍有來自土耳其的砲火持續攻擊。美國總統川普則在造勢晚會中口出狂言表示，土耳其跟庫德族就跟小孩子一樣，得先讓他們打一架再拉開。

川普非常滿意這次的停火協議，並在德州的造勢晚會上，向在場兩萬名支持者表示，土耳其跟庫德族就像小孩子一樣，應該讓他們好好打一架，「我的作法很另類，必須讓他們打一架後，再把他們兩個拉開，他們這幾天打得相當猛烈。」根據人權組織的資料顯示，這一架的代價是500多人喪失性命，30萬平民失去家園。川普還強調，「沒有任何美國人為此留下一滴血。」

The President of the United States, on Turkey's ethnic cleansing campaign against the Kurds: "Sometimes you have to let 'em fight, like two kids in a lot." pic.twitter.com/pm6fqyYmgw — Timothy Burke (@bubbaprog) October 18, 2019

美聯社報導指出，在停火協議宣布後，仍有砲火不斷攻擊敘利亞北部的艾因角（Ras al-Ayn）。敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）也表示，在艾因角周圍還是有零星衝突，附近城鎮還可以聽到機關槍射擊和砲擊聲。一名高階軍事官員向福斯新聞透露，停火協議不可能成功，撤離庫德族也等同鞏固土耳其在該地的勢力範圍，「庫德族人不可能離開安全區，有成千上萬的族人以該地為家。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在17日達成協議，土耳其同意在敘利亞地區暫停其軍事行動120個小時，美國則將協助庫德族人民保護部隊（YPG）撤出「安全區」，完成後土耳其同意永久停火。但土耳其方面則說，他們只是「暫停」行動，並未答應要停火，顯然兩邊對此的認知不太相同。

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