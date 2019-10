諷土耳其、庫德族「像小孩子」　川普：讓他們打一架再拉開

▲川普指土耳其跟庫德族就像小孩一樣。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國與土耳其17日達成協議,同意「停火」120小時讓庫德族民兵撤出安全區。不過,美聯社(AP)記者18日在敘利亞北部發現,仍有來自土耳其的砲火持續攻擊。美國總統川普則在造勢晚會中口出狂言表示,土耳其跟庫德族就跟小孩子一樣,得先讓他們打一架再拉開。

川普非常滿意這次的停火協議,並在德州的造勢晚會上,向在場兩萬名支持者表示,土耳其跟庫德族就像小孩子一樣,應該讓他們好好打一架,「我的作法很另類,必須讓他們打一架後,再把他們兩個拉開,他們這幾天打得相當猛烈。」根據人權組織的資料顯示,這一架的代價是500多人喪失性命,30萬平民失去家園。川普還強調,「沒有任何美國人為此留下一滴血。」

