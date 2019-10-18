桃機三航廈確定取消波浪屋頂！　維持2023年完工、經費789億元

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網，下同）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程追加到789億元，但施工難度高三度流標，桃機公司今（18）日向交通部提修正報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。桃機公司董事長王明德表示，工期以2023年完工、2024年初營運為目標，經費預算維持789億元。

王明德表示，工期與開放時間仍不確定，因為商業行為是供需問題，首先要先有廠商投標，再來是要有能力做好，當初設計團隊是四家公司，兩家公司是英國公司，負責建築設計與結構設計，像是建築形體等，兩家是台灣公司負責細部設計，目標2020年3月上網公告招標。

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但因第三航廈過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致成本過高、預算超支，工程一直標不出去。桃機公司今年初提出第三航線興建工程主體航廈工程計畫修正，獲行政院同意，預算經費從746增至782億元，完工期限延至2023年底、2024年初營運。

▲完工期限延至2023年底、2024年初營運。

其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但也因此被認為是難度最高、後續養護最麻煩、也最需要簡化的部分。

據了解，交通部長林佳龍上午出席會議，會中表達會放手交給桃機公司，並尊重桃機專業，桃機三航廈案將以不增加經費為原則，以重視功能及安全為主，桃機維持日前完成的檢討報告，外型將取消波浪屋頂，改為單曲面，長向是直的造型、短向為曲線，內部雲頂花朵則從13萬朵減少為9萬朵，取消室外的4萬朵。

桃機第三航廈預計2024年啟用，但面臨快速成長的旅客人次，桃機也在研擬因應措施。不過王明德日前說，今年農曆年，最多最多旅客的時候是一天有16萬人次，當時加派很多人力，因此運輸設施能夠因應，假如天天過年的話，1年365天乘上16萬次，等於6千萬人次，去年桃機運量約4650萬人次左右，中間還有差距1400萬人次，目前一年平均成長約200萬人次左右，應該還有5至6年可以容忍。

王明德說，不過那是很痛苦的，所以過程中必須要提供智慧科技來改善，例如用手機、雲端報到，減少現在機場空間的使用，透過把時間跟空間分散，讓旅客不會等在那邊，桃機必須在第三航廈興建完成內有些因應措施，相信沒有問題。