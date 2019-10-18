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香港網友發起「五區中午遊行」　青年與兩長者爆衝突被帶走！

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▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」，大批市民由中環遮打花園出發，高呼口號要求政府回應五大訴求。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

反修例風波持續至今超過四個月，今日（18日）再有網民發起「五區遊行LUNCH TIME快閃」行動，分別在中環遮打花園、尖沙咀梳士巴利道和朗豪坊、觀塘駿業街遊樂場、荔枝角深水埗運動場和葵芳新都會廣場進行快閃活動。

中環區：

【13:50】深水埗：不少打工仔趁放飯時間參與快閃遊行，部分人穿上西裝，有人拿着草草買下的快餐同行。在荔枝角工作的吳小姐「捱餓」上陣，對於警方多次反對遊行，她認為當局只是想激起民憤；加上多位遊行申請人及民主派人士相繼遇襲，希望政府認清誰才是「暴徒」，又指看不到政府有任何紓困措施解決民怨。同行的譚小姐認為，警察濫暴已是明顯的事實，但政府仍然多番包庇，故必須站出來發聲。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

▲警方近1時舉黃旗，指遊行是非法集結。

【13:48】觀塘：遊行人士步行至牛頭角站後散去，期間有一名戴頭盔及口罩的年輕男子與一名60幾歲老伯在玉蓮臺口角，當時年輕人不滿該老伯拍攝示威者面貌，要求對方刪除，雙方指罵爭執，更互相拳打腳踢，有人嘗試上前勸交不果，亦有另一位老翁從後上前箍年輕人頸，惟混亂間倒地。

期後現場有人報警，約十幾名防暴到現場將該年輕人制服並帶上警車。當時涉事老翁在防暴防線附近，有市民向警方指出該老翁涉及打人，質疑警方為何不將老翁帶上車，「幾個人打後生仔一個，你只係捉佢一個？」惟有現場警員指「如果你有證明就去報案室啦」，最終未見帶上警車。另外，該倒地的老翁事後清醒，在防暴及救護員陪同下送上救護車，事件擾攘15至20分鐘後，防暴上車撤離。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

▲一位戴頭盔及口罩的年輕男子要求一名長者刪除手機上遊行人士的相片，另一位老翁從後箍年士人頸，混亂間二人同告向後倒地。

【13:45】葵芳：遊行人士在葵芳新都會廣場外逐漸散去，期間有人高叫「星期日，尖咀見！」遊行歷時約半小時。在葵芳工作的李小姐稱要在下午2時返回辦公室。她表示：「場運動唔可以就咁完，起碼要幫義士討回公道。」身穿裇衫長褲的許先生戴上口罩，他表示回到公司後會吃杯麵作午餐，「依家捱熱、捱餓比起被捕的手足，不算甚麼犧牲」。他續說，對於特首在施政報告中隻字不提政治問題感到相當失望，因此會上街發聲直至政府成立獨立調查委員會。而觀塘的遊行人士到達牛頭角站後，亦在差不多時間自行散去。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

中學生未吃午飯即加入遊行

【13:42】 中環快閃遊行結束，遊行人士散去前不斷高呼叫參加星期日遊行。人數較上兩星期少，約有數百人響應。惟今次參加遊行的除上班族外，也有附近的中學生參與。中四的張同學表示，自己與另一名同學並未吃飯，但也堅持要參加遊行。他稱，在反修例運動前對事件保持中立，但期間見到警方粗暴對待被捕人士，覺得不能夠再沉默，要走出來反對警暴。

【13:27】 觀塘：有戴口罩的市民嘗試將行人路上的垃圾桶踢出偉業街及勵業街十字路口，欲影響路面交通，但有市民隨即搬走垃圾桶。另外，有市民亦在勵業街及觀塘道交界放置路障，讓遊行人士直接往牛頭角站方向前進。有巴士司機需要下車自行搬走路障繼續行駛。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

▲旺角朗豪坊外集會情況，有市民帶同樂器吹奏《願榮光歸香港》。

旺角區：
【13:35】葵芳：遊行隊伍正折返葵芳新都會廣場，中學生陸續離隊。有一輛警車在葵興港鐵站外駛過，遊行人士高聲指罵。身穿校服的張同學稱「夠鐘上堂」，不得不離隊。他表示希望能在午飯時間略盡綿力，為周日九龍區遊行「集氣」。

【13:30】深水埗：遊行歷時約半小時，由深水埗運動場抵達終點長沙灣政府合署，市民高呼口號，其後陸續離開。

【13:27】葵芳：約有200至300人參與遊行，隊頭已到達葵興港鐵站。

【13:14】觀塘：逾百人由觀塘駿業街遊樂場出發，有人以手機屏幕展示政治標語，途經觀塘海濱花園。有附近上班的羅小姐特意午飯時間抽空參與快閃，她批評政府4個月以來不回應訴求，日前公布的《施政報告》放寬按揭成數，刺激樓市上升，又意圖令港人借更多錢買樓，「令人有更多負擔。」她直斥施政報告是「垃圾」，不能夠解決時局，「政治問題，政治解決。」

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

【13:10】深水埗區：約百名市民在深水埗運動場外起步，部分人士爭分奪秒進食手上快餐，輕裝上陣。人群往長沙灣道進發，市民沿長沙灣道行人路往深水埗方向前進，沒有走出行車路，部分學生中途離隊，表示「我要返去上堂啦！」

【13:05】葵芳：新都會廣場約百名市民聚集，有人宣布遊行開始，聚集人士隨即穿過新都會廣場。現場人士表示會向葵興方向前進。

【13:00】旺角：合唱團扺達朗豪坊雕塑位置，帶領現場人士唱《願榮光歸香港》及《十八》，現場約50人聚集，大部分人戴上口罩。其後又轉往豉油街唱歌及吹奏樂器。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

觀塘區：

近下午1時， 在中環遮打花園，聚集人士將手持15歲少女陳彥霖的照片，並默哀一分鐘，其後起步。有警員舉黃旗，指遊行是非法集結，惟遊行人士未有理會，繼續前行。

在觀塘區，近百人聚集在觀塘駿業街遊樂場，部分人戴上口罩。有人高叫「光復香港，時代革命」等口號，現場一呼百應。

旺角方面，商場朗豪坊雕塑位置，約10名戴口罩人士聚集，最少5名疑為保安在附近戒備。

在荔枝角，深水埗運動場門外貼出告示，指「場地已被團體租用，暫停開放」，但場外仍有約40名市民聚集，部分人士戴上口罩，亦有學生戴上面具。

至於葵芳新都會廣場外平台，有約30名戴口罩的市民聚集，現場暫未見有保安巡邏。

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

深水埗：

下午一時半，深水埗快閃遊行使用約半小時由深水埗運動場抵達終點長沙灣政府合署，市民高呼「星期日，尖咀見！」其後陸續離開。（勞敏儀攝）
葵芳：

▲香港18日「五區遊行LUNCH TIME快閃」。（圖／香港01授權提供）

►我該答應女友嗎？

 【本文獲《香港01》授權轉載。】

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