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傳中國要NBA開除「莫雷」被拒絕！陸外交部：從來沒有這種要求

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▲火箭總管莫雷認為簽下安東尼非常棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭總管莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

NBA火箭總管莫雷（Daryl Morey）之前的挺港言論，引發中國的反彈，更一度傳出中方要求NBA開除莫雷，但遭總裁席佛（Adam Silver）拒絕，表示這是不可能的事情，「甚至處罰他都不可能」。對此，大陸外交部發言人耿爽18日指出，中國政府從來沒有提出過這樣的要求。

席佛17日出席「時代雜誌」專訪時坦承，這次事件的確造成「非常可觀」的財務損失，在中國的比賽、曾經達成的文化交流成就都回不去了，「我不清楚下一步怎麼走，這個後果可能會持續，甚至變得更激進、更戲劇化」。

▲▼NBA總裁席佛（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席佛。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這些都無法動搖席佛捍衛言論自由的決心，收到來自中國政府、美國官員和其他企業的聲音，要求他們開除莫雷，「但我們明確表態，這永遠不可能發生，我們也絕不會處罰他。」

「我們是美國的公司，無論我們到哪裡，美國的價值觀都與我們同在。其中一項就是言論的自由，我們希望確保每個人都理解到，我們支持發聲的自由。」席爾瓦的態度堅定，他更強調NBA並沒有「默許」中國的要求。

對此，耿爽18日在例行記者會上強調，他看到媒體的有關報導，還特別去向相關部門做了了解和核實，但結果卻是，「中國政府從來沒有提出過這樣的要求」。

此外，日前球星詹姆斯（LeBron James）批評莫雷是收到不實資訊才挺港，被許多網友罵翻，引起另一場論戰，席佛在專訪中沒有談到此事，也未多做評論，轉而談該活動主要聚焦討論的心理和精神健康問題。

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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