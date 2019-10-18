人骨教堂2020起禁止拍照　防遊客拿死人骨頭惡搞瞎拍

▲人骨教堂2020起禁止遊客拍照。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

俗稱「人骨教堂」的捷克塞德萊茨藏骨堂（捷克語：Kostnice v Sedlci）日前宣布自2020年開始，教堂內禁止攝影，若是有需要則必須提前3天提出申請。人骨教堂內收藏了約4萬人到7萬人的骨頭，且因內部以真人人骨裝飾而舉世聞名，吸引許多觀光客前來朝聖，光是2017年就有50萬人造訪。

儘管教堂內有規定不得觸摸這些骨頭，但由於內部奇特的裝飾，許多觀光客在參觀時還是會忍不住好奇心，伸手去碰觸那些骨頭，或是在拍照時把骨拿下來親吻留念，更荒謬的是，還有人會惡搞這些骨頭，幫它們帶上帽子、墨鏡等配件。

教堂內也使用了多國語言告誡遊客，表示這些骨頭都是真的過世的人所留下的，希望前來參觀的觀光客能對這些亡者保持尊重，但許多遊客仍然講不聽，教堂只好宣布禁令，禁止遊客拍照，希望能遏止歪風。

▲人骨教堂中最吸睛的吊燈。（圖／路透）

這些人骨多來自於14世紀黑死病和15世紀初波西米亞戰爭（Bohemian Wars）中的死者，原本他們都被埋在公墓，但在15世紀教堂建好後，這些骨骸都被移入教堂內，因此人骨教堂同時也是一座靈骨塔。其中教堂內最吸睛的就是懸掛在正中央、由人體所有骨頭拼成的大型吊燈，直徑長達2.5公尺，非常壯觀。

根據CNN報導，人骨教堂附近的瓦拉日丁大教堂和聖約翰受洗大教堂也都是屬於聯合國文教組織（UNESCO）所指定的保護古蹟，未來也都會實施嚴格的拍照限制。另外，有些著名景點則是採取拍照要額外收費的方式，來保護古蹟不被人為破壞。