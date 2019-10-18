藍營台南議員質詢中火　環保局長嗆「台中你們國民黨」下場…被趕出議場

▲國民黨市議員蔡育輝質詢台中火力發電廠廢氣污染溪北地區，要求環保局長林淵淙對污染源開單，林淵淙回嗆而被趕出議場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會10月18日質詢場面火爆，國民黨市議員蔡育輝針對台中火力發電廠廢氣，污染溪北地區提出質詢，要求環保局長林淵淙要信守上次大會的承諾，對嚴重影響孩子身心健康和受教權的污染源開單，林淵淙說無權責並嗆說：「台中是你們國民黨的」，下場是被趕出議場。

環保局長林淵淙嗆說：「台中是你們國民黨的」，此言一出引起王家貞議員怒批這是甚麼態度，讓黃偉哲府會和諧為民服務努力付諸流水，要求跟中國國民黨道歉；蔡育輝氣的直說，中火是中央經濟部管轄，污染有分黨派嗎？把重大民生議題扯政黨，要求主席尤榮智把林淵淙趕出議場，主席同意，林淵淙被趕出議場。

蔡育輝在環保局業務報告時質詢局長林淵淙，每年10月到3月台南溪北地區空氣污染非常嚴重，林淵淙局長自己說污染源來自台中火力發電廠和六輕麥寮，還說要跟成大去採樣，做了嗎？結果如何？說要開罰單，開了嗎？林淵淙局長在議會說的話算數嗎，有照議會工作報告的承諾去做嗎？此事攸關市民健康和學生受教權。

蔡育輝指出，肺腺癌死亡率不斷攀升，學校嚇的都不敢讓孩子們在空汙汙染嚴重的情況下外出活動，這麼重大的民生議題，台南地區污染嚴重卻知污染源居然無法對中火開單，束手無策，任人宰割，一點辦法都沒有，做甚麼環保局長，溪北孩子真倒楣。未料，林淵淙局長回嗆：「這是你們國民黨的，台中是你們國民黨的」。

王家貞議員怒批，這是甚麼態度，你嗆甚麼意思，黃偉哲希望府會共同目標就是為民服務，黃偉哲會以政黨色彩看人嗎？林淵淙局長的行為，讓黃偉哲努力付諸流水，空氣汙染、肺腺癌是公眾議題，議員為民把關何錯之有，要求林淵淙為自己的行為跟中國國民黨道歉。

蔡育輝強調，中火是中央經濟部管轄，空氣污染沒有黨派，議會質詢監督為民喉舌更沒有黨派，林淵淙局長不思為民解決重大空污問題，還反嗆議員，應逐出會場，在主席尤榮智同意下，林淵淙被趕出議場。

台南市環保局指出，在上會期蔡育輝議員質詢後，即於2019年4月17分別函請台中火力發電廠及麥寮電廠提出改善方案或相關配套措施，同時副請台中市環保局及雲林縣環保局協助查處，同時行政院環保署也正式成立「南部空污跨區合作預防應變小組」，進行跨縣市合作平台。

環保局進一步表示，近年環保局委託雲林科技大學張艮輝教授及成功大學吳義林教授針對大新營地區空氣品質進行模式模擬分析，研究顯示36.1％為境外（大陸及東南亞）影響、外縣市影響42.2％、台南市自身影響則佔21.6％。而影響污染貢獻包括：車行揚塵、營建工地、柴油大貨車、農業操作、露天燃燒等。

至於蔡育輝議員要求台南市環保局針對台中火力發電廠及麥寮電廠開單處分部分，由於前述二廠分別屬台中市及雲林縣政府管轄，礙於行政管轄權，台南市政府實在無權查處。環保局會將相關分析資料提供台中市及雲林縣環保局進行查處，並請環保署協助督察。

