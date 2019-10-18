陳素月20日發表「守護農民權益」文宣　卓榮泰到彰化參加

▲民進黨主席卓榮泰20日將到彰化。（資料圖／民進黨提供）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文16日到埔鹽順澤宮及社頭天門宮參拜，受到支持的民眾熱烈簇擁歡迎，20日現任立委黃秀芳與即將參選立委的陳秀寶不約而同舉辦新住民園遊會，民進黨主席卓榮泰也將到彰化1天，與幹部一起座談，而陳素月也將公布「守護農民權益」第一波文宣，期待在大選能開出紅盤，繼續連任作縣民的後盾。

▲由左而右（陳秀寶、黃秀芳、邱建富、洪宗熠及陳素月）。（圖／ETtoay資料照）

彰化4席立委中，民進黨就佔了3席，尤其國民黨此次推出現任的立委柯呈枋及在地有實力的全國農會理事長蕭景田及在初選勝出的現任議員張瀚天應戰，民進黨中央不敢輕忽，為了能全盤搶下，蔡英文總統也到彰化喊話，希望選民能投下勝利的一票。

而打出「骨力」的資深立委陳素月，也於20日上午11時30分到12時，在大明里活動中心，與卓榮泰共同發表「守護農民權益」文宣發表記者會，之後召開不公開的幹部會議，預料屆時將會有許多支持者前往參加。

▲立委陳素月將攜手卓榮泰20日公布首波文宣。（圖／翻攝自陳素月臉書）

現任議員陳秀寶是前立委陳進丁的女兒，累積多年基層經驗擁有眾多的選民，將於20日上午10點到12點在鹿港鎮競選總部舉辦「2020家鄉味，飄香味」，希望透過新住民市集的文化活動、語言體驗與美食攤位，讓彰化在地鄉親能拉近和新住民的距離，攜手世界共好台灣，卓榮泰特地出席與大家見面，而黨籍的民意代表們屆時也將陪同參加。

►「即日起，我退出老化黨。」

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