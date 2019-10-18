黑魔女手杖、茉莉頭飾、仙子鞋這樣做！3種萬聖節DIY

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

萬聖節又要到了，幼兒的媽媽們，是不是又開始為了變裝傷腦筋呢？我從2、3年前開始，因為陪孩子一起玩，所以自行摸索出一些變裝法則，全部都很簡單、評價、不複雜，而且都挺還原角色的呢！現在就準備變裝四寶：雙面膠、玻璃紙、不織布、布質膠帶，一起來做做看吧。

【Tinkerbell小仙子的鞋子】

《小飛俠彼得潘》中的Tinkerbell，她擁有非常多中文名字，舉凡奇妙仙子、小仙子、小叮噹，我個人比較喜歡稱呼她「小仙子」，DAHLIA這次主動說她要扮Tinkerbell，我上網買了一件類似的衣服，回家進行小改造，再搭配上兩雙翅膀接合起來的仙子翅膀，整個很有氣勢啊！這邊就來分享個畫龍點睛的小配件，仙子的鞋子。

我到文具店，拿著仙子的圖片，對各款不織布比色，最後選一個顏色較相近的草綠色，並在手作DIY區翻翻是否有白色毛球，後來恰巧在49元商店看到白色毛球的髮圈，便買了一對回去用。

首先，準備一雙表面平整的休閒鞋，我拿學校的室內鞋來做，將鞋子表面貼上雙面膠，用不織布大致包覆上去，之後再稍微用剪刀修邊即可。（當然您可以先量好尺寸，再精細貼上，但我比較隨興。）

將毛球用雙面膠貼上，或是像我用髮圈鬆緊帶的部分，直接綁上去就完成啦。

【Maleficent黑魔女梅菲瑟的魔法手杖】

正值電影《黑魔女2》上映中，這次萬聖節一定有很多人想扮黑魔女，首先，動畫中的黑魔女一定要有手杖，手杖又是很多角色的配件，建議買最便宜、可分段組裝的黑色款來改造。

手杖原先前端有個拆卸的金球，我將它卸下後，拿綠色玻璃紙隨意揉成寶石原石的樣子，直接用暗色牛仔布膠帶，固定在手杖上，交接處再用金色膠帶工整圍幾圈，看起來有模有樣。

在畫面上顯出厚重質感，但實體超輕啊。

【Aladdin茉莉公主的髮飾】

說來很不好意思，我不太會替女兒綁頭髮，茉莉的髮飾，如果用綁帶，我怕到時會綁得不好，所以改用一個素色髮箍，上面以長條狀的藍綠色不織布纏繞。（請注意，這些配件要盡量與衣服同色，色差不能太大。）

寶石的部分，我用銀色瓦楞紙剪成寶石形狀，再用小片的綠色玻璃紙沾膠覆蓋上去，銀色加上綠色，會帶出閃閃發亮的感覺，文具店會賣一些金銀塑膠珠鍊，將珠鍊剪成適當大小，在瓦楞紙上繞一圈，就很像囉。

很多人說：「妳好會cosplay哦！」其實，這只是我想出的簡單陽春扮裝法而已，近看還是有很多破綻，真正的cosplay，是非常重視細節還原的，出一件cos要上萬台幣起跳，我們這種真的沾不上邊。

重點是，讓自己與孩子找到共同投入的事情，不要淪於媽媽之間的拼場！

我看到好多媽媽認為萬聖節「好有壓力」，要替孩子趕工做造型，原意雖是玩樂，但搞到後來，反倒是出考題給媽媽做功課的感覺，這實在有點本末倒置的。所以，在這提供3種簡單、便宜又不花時間的配件製作方式，給大家參考，希望大家都能出喜歡的角色，不要有太大壓力啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。