美方提早洩題還不會！台灣基進模擬「韓國瑜訪美5答案」：去找韓粉討拍

▲韓國瑜18日下午前往屏東北極殿參加農業座談會，親自說明「取消訪美」一事。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜18日宣布，因時間過於緊湊，決定取消11月初的訪美行程。對此，台灣基進高雄黨部在臉書PO文開酸，表示美方都已提早洩題給韓陣營，但這5個問題一出後，韓國瑜今天就告知AIT主席莫健不去美國了，「就像走進考場後發現考卷不會寫，只好棄答離場的考生，只能回家找韓粉討拍！」

韓國瑜18日下午接受媒體聯訪時說明，因選舉僅剩下84天，但跨足台澎金馬的「傾聽之旅」卻連第一趟都還沒跑完，時間壓力相當大，美國行因此無法成行，「這一決定上午閉門會談時已經親口告知莫健，他也能夠理解、接受我的觀點，明年有機會一定去拜訪！」

▲台灣基進整理韓國瑜說過的話，整理這5個問題可能的答案。（圖／翻攝臉書「台灣基進高雄黨部」）

這一消息曝光後引起各界議論，台灣基進也在臉書PO文分析，「原本外界傳聞今天與莫健的會面是為了訪美門票，媒體還透露，美方甚至提早『洩題』給韓陣營，這5個題目包含：若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否會過度依賴中國？如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？對於中共介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？是否繼續配合與美對台軍購政策？」

台灣基進表示，當這5個題目一出，韓國瑜18日旋即以巡迴全國的行程太滿，告知莫健取消美國訪問之行，「其實這些題目對我們偉大的韓市長來說一點都不難，但他卻一分都拿不到，韓國瑜就像是走進考場後發現考卷不會寫，只好棄答離場的考生，只能回家找韓粉討拍！」

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▲韓國瑜18日上午與AIT主席莫健展開閉門會談。（圖／記者洪正達攝）