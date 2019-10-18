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「雙槽洗衣機」重新流行？！　奇美推復古家電，年輕人回：「沒看過」

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▲奇美推2019最新款雙槽洗衣機。（圖／記者蔡惠如攝）

▲看準雙槽洗衣機市場，奇美在2019發表會推出時尚設計最新款雙槽洗衣機。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣家電品牌奇美今（10／18）舉辦新品發表會，產品中赫見有古早風的「雙槽洗衣機」產品，雖然市面上還買得到雙槽的洗衣機，但多半都是舊品續賣，像奇美這般重新研發推出的「新款」並不多見，現場還有年輕人表示：「真的沒看過。」

▲奇美推2019最新款雙槽洗衣機。（圖／記者蔡惠如攝）

許多人小時候家中用的雙槽洗衣機，其洗衣槽與脫水槽分開，相信很多人都有看過媽媽從洗衣槽拿出濕衣服，放到另一個脫水槽中脫水的經驗，因應現代愈來愈多人居住在城市，生活空間也變得愈來愈小，所以一體成型、較為方便操作的單筒洗衣機便成為主流。

▲奇美推2019最新款雙槽洗衣機。（圖／記者蔡惠如攝）

▲分開設計的脫水槽。

奇美家電表示，目前雙筒洗衣機在台灣，約莫一年還有4.5萬至5萬台的市場，許多媽媽還是習慣用雙槽的，而且在中南部的民眾居多，還有部分使用者為「營業用」，像是美髮店等商家也都看準其產品耐用度與平實價格添購。

▲奇美推2019最新款雙槽洗衣機。（圖／記者蔡惠如攝）

▲大顆好操作的旋鈕，還有濾網過濾雜質。

奇美新推出的「勁Power雙槽洗衣機」主打黑白色簡單時尚，大尺寸旋鈕讓老人家也好操作，洗衣與脫水容量分別為12公斤與8公斤，較市面一般10公斤與6公斤的組合，提供更大容量，並有新式濾網設計，可過濾水中一定程度的雜質，確保乾淨用水，售價9,900元。

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