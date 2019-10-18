看《返校》有感！「前瞻與科技預算」幫台灣視覺特效升級

▲看《返校》有感國片特效技術升級，文化部也特別爭取前瞻與科技預算，讓更多台灣原創作品有更多可能。（圖／返校 Detention 電影版）

記者林育綾／台北報導

《我們與惡的距離》製作經費來自政府的「前瞻基礎建設計畫」，曾讓網友大讚「納稅錢沒白繳！」而文化部長鄭麗君也在臉書提到，前瞻預算不只拿來拍《與惡》，也用來幫特效再升級。例如搭建國內首座4D Views動態立體虛擬攝影棚，吳青峰新歌《太空人》MV便是利用此預算和技術拍攝；此外文化部爭取科技預算，協助業者提升視覺特效，帶動如《紅衣小女孩2 》等優質電影相繼出現。

鄭麗君今（18）日在臉書提到，最近看過電影《返校》的朋友們，應該都能感受到台灣電影近年在後製特效技術的成長，而這幾年文化部成功爭取到科技預算，首創「特效製作獎助要點」，鼓勵台灣的數位視覺特效業者再升級。近年已成功帶動國片《紅衣小女孩2 》、《切小金家的旅館》，還有獲台北電影節最佳視覺效果獎的《狂徒》等更多元的類型電影出現。

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▲透過文化部爭取科技預算「特效製作獎助」，《狂徒》獲得台北電影節最佳視覺效果獎。（圖／貴金提供）

而文化部更以「前瞻基礎建設特別預算」，啟動了「IP內容實驗室」計畫，搭建國內首座動態立體虛擬攝影棚，引進法國4D Views動態立體捕捉設備，與國際最新技術零時差。

包括最近由仙草影像製作的吳青峰新歌《太空人》MV，裡面的摩天輪遠景、星星王子橫越沙漠、飛向宇宙⋯等場景，都是利用今年8月剛啟用的4D Views攝影棚製作。

▲▼吳青峰新歌《太空人》MV，透過文化部補助的「IP內容實驗室」計畫，利用今年8月剛啟用的4D Views攝影棚拍攝。（圖／Grass Jelly 仙草影像）

吳青峰《太空人》MV：

此外目前正在「台北國際藝術博覽會」展示的「印象台灣」XR新媒體藝術作品《迷》，也是「IP內容實驗室」的實驗成果。

XR新媒體藝術作品《迷》：

而夢想動畫也與工研院合作，改編漫畫家李隆杰老師在「金漫獎」得獎作品《1661 國姓來襲》，結合數位模型庫打造出「熱蘭遮城模型」，嘗試更多元的台漫改編製作。

《1661國姓來襲》VR製作幕後花絮：

鄭麗君舉例多部優秀的國片、視覺作品，強調「前瞻不是只用來拍與惡，也用來幫特效再升級」，而「文化部也會持續作台灣業者最堅強的後盾，期待能為台灣作品跨域改編帶來更多的可能。」

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