「模糊、瞬息、涅槃寂靜」也是單位？　網詳列全套數字單位

▲ 網友整理出所有的數字單位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

大家都知道數字單位由小到大分別是「個、十、百、千、萬、億、兆」，不過「兆」之後的數字單位，還有「個」之前的數字單位是什麼卻很少有人知道。最近就有網友就在《Dcard》發文，貼心整理出這些「冷門」的數字單位，引起了一陣討論。

原PO「佛手醫生」在「Dcard」發文提到，在「個、十、百、千、萬、億、兆」以上的數字單位，依序是「京、垓（ㄍㄞ）、秭（ㄗˇ）、穰（ㄖㄤˊ）、溝、澗（ㄐㄧㄢˋ）、正、載、極」；其中，「極」，是中國的最大數，在《中國數詞》一書中，只有記載到「載」，還沒有記載到「極」。

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「佛手醫生」補充，另外，也有因為「佛教」而由印度傳入中國的數字單位，像是「恆河沙、阿僧祇、那由他、不可思議、無量」；最後到了唐朝時期，這些單位傳到了日本，日本人又再添加「大數」這個數字單位，然後傳回中國。

▲ 最小的數字單位是「涅槃寂靜」 。（圖／翻攝自《Dcard》）

至於「個」以下的數字單位，「佛手醫生」說明，往下依序是「分、厘、毫、斯忽、微、纖、沙、塵、埃、渺、漠、模糊」，然後是「逡巡」、「須臾」、「瞬息」、「彈指」、「剎那」等常用來形容時間快速的詞，再來是「六德」、「空虛」「清淨」、「阿賴耶」、「阿摩羅」，最小的單位則叫做「涅槃寂靜」，也就是「0.000000000000000000000001」。

不少人看完貼文後，都陸續在底下留言直呼「太猛了！長知識！」、「覺得實用」、「感覺學到了什麼，但好像又沒學到什麼」、「看到後面的涅槃寂靜，整個人都寂靜了起來，好療癒」、「原來『不可思議』是要這樣用的啊」、「以後就可以用『涅槃寂靜智商』來罵人笨了」。

不過也有人吐槽「整個宇宙都不需要用到這麼大的數吧...？」「理工生表示：科學記號這麼好用，花心思背這些幹嘛？真沒用」、「這就是為什麼要有次方項…」、「講這麼多幹嘛？幹嘛煩惱這個？反正我又賺不到這麼多」。

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