純網銀首次董事會難產？　顧立雄證實3家董事名單都過關

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀預計明年正式開業，不過外界擔憂董事會預定名單，會違反「金金分離」原則，打亂召開會議時程，金管會主委顧立雄今（18）日透露，3家純網銀「基本上名單都報過來了，應該沒有什麼大問題」，將發函給公司就可召開發起人會議。

金管會主委顧立雄今天出席「2019金融科技趨勢研討會」，他致詞時提到未來將從7大面向加強純網銀的監理，包括流動性風險管理、信用風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序、消費者保護等。

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另一方面，金管會也利用推動純網銀的契機，重新檢視現行監理資訊申報系統，希望導入監理科技建立｢數位監理申報機制」，針對監理資料蒐集、處理、分析等工作，建立自動化、即時化、智慧化的作業流程，提升監理的效率與能力，以因應金融科技帶來的衝擊。

金管會在7月底核准3家純網銀執照，外界傳出各家純網銀董事會的成員名單，不過其中也包含金融業董總級高層，引起外界是否違反「金金分離」原則，打亂董事會預定名單、召開時程。

外界擔憂董事會開不成會影響明年上路進度，金管會主委顧立雄會後受訪時表示，「沒有，這個沒有問題」，關於純網銀董事、監察人派任原則，可分為推定無利益衝突、有利益衝突及推定有利益共3類，先前也把這3家業者來談，也提出相關人選「應該是沒什麼問題」。

3家純網銀所提出的名單都OK？顧立雄則說，「基本上名單都報過來了，應該沒有什麼大問題」，金管會也會發函跟他們說明，就可以召開發起人會議。