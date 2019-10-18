玩急流泛舟摔落！11歲女童開心校外教學　遊樂園「遭水流沖走」溺斃

▲ 急流泛舟本是該樂園相當著名的遊樂設施。（圖／翻攝自YouTube／AdventureShawn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年僅11歲的女童2017年和同學一起到德雷頓莊園主題樂園（Drayton Manor Theme Park）校外教學，搭乘刺激的水上遊樂設施「急流泛舟」（Splash Canyon Rapids）時從座位上摔落溺斃。英國健康與安全執行局日前宣布，樂園業者將因涉嫌違反《工作健康與安全法案》（Health Safety at Work Act）被起訴。

《每日郵報》17日報導，11歲的伊娃（Evha Jannath）來自萊斯特郡，2017年5月9日參加學校校外教學，和同學們一起到位在斯塔福德郡的遊樂園，乘坐急流泛舟時從載有6人的遊樂設施座椅上摔落，被急流沖走。她隨後被工作人員救起並空運到伯明罕兒童醫院，到院時被宣告死亡。

驗屍報告最初指出，伊娃的死因是胸腔嚴重損傷，但法醫病理學家後來判斷為溺死。她傷心欲絕的家人表示，伊娃是個美麗的小女孩，過世的4天前才剛過11歲生日，而她的死亡讓家人的世界頓時支離破碎。

事發隔天，該樂園為哀悼伊娃休園一天，急流泛舟設施也在伊娃身亡後便關閉至今，並未重新開放。事隔逾2年，健康與安全執行局17日發表聲明指出，「由於一名11歲女孩在德雷頓莊園主題樂園死亡，本局將對該樂園提起訴訟。」

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