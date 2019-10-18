韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

▲勞動部針對韓國瑜喊出要廢除一例一休做出回應。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜承諾選上總統要廢除「一例一休」，且其國政顧問團則認為實施「一例一休」後，勞工工時並未減少。對此，勞動部澄清，「週休二日」新制（採「一例一休」方式）實施後，勞工的實際工時已逐步縮減，若廢除一例一休後回到每週上班6天的情況，恐怕非多數勞工朋友所樂見。

勞動部指出，一例一休實施後，讓所有勞工都享有週休二日的權利。目前「全時就業者」每週經常性工時已由2016年的43.3小時，降為2018年的42.2小時，且明顯低於鄰近的日本44.3小時與韓國45.7小時。

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另外，勞動部透露，若由OECD的「受僱者工時過長比率」(每週經常性工時達 50 小時以上) 來看，2016 年台灣為8%，遠低於日本(21.8%)、韓國 (20.8%)、英國(12.7%)及美國(11.5%)。2017年再下降為5.9%，顯示我國在降低工時上，有相當成果。

最後，勞動部強調，一例一休除了全面落實週休二日，也適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性。相關制度的變革，牽動了勞方的權益與資方的需求，必須非常審慎的評估，不應在沒有任何政策主張的情況下，就草率喊出廢除。

