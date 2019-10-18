韓國瑜台南傾聽之旅　盧崑福：看見真未來

▲韓國瑜台南傾聽之旅，台南市議員盧崑福不論是不是韓粉，請踴躍出席突破長期綠色執政的枷鎖，看見未來。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



國民黨總統參選人韓國瑜正式請假後從南方出發，展開全台傾聽之旅，首站在屏東已經造成轟動與熱烈迴響，10月19日、20日連續兩天將到台南颳起韓風！安平及南區國民黨台南市議員盧崑福呼籲市民，這是一個真的看見好的未來的機會，不論是不是韓粉，請踴躍出席突破長期綠色執政的枷鎖！



長期支持力挺韓國瑜的市議員盧崑福指出，韓國瑜的出現讓國民黨有了希望，更讓民進黨肯害怕與反省，韓國瑜的執政魄力在高雄有目共睹，卡韓危害不只高雄更會讓民進黨未來更為所欲為，賴清德執政8年兇惡霸道只創造少部分人利益，一年800億的市預算完全執政下，未來有看到和實現了嗎？民進黨喊出的保護主權，其實只是在保護政權而已。



盧崑福指出，韓國瑜為選總統請假並捐出薪水，請問民進黨那些請假參選的人有誰做到過？蔡英文沒有地方政府的經歷，治國只靠政治權術與派系勢力來平衡，任由已經沒病的陳水扁囂張嗆聲及新潮流派系逼宮，這樣的人真的不適合領導台灣，口號壯膽、抿嘴握拳就能顧到台灣主權讓台灣安全？目前人民也越來越沒錢，只有綠色權貴一個比一個有錢！



盧崑福最後指出，韓國瑜來台南傾聽民意，民主政治雙方表達意見有何不可？民進黨新潮流派系林宜瑾議員，就急著抹黑造謠，呼籲市民別忘房屋稅民荼害還稱是市民之福，誰才是真的詐騙？市民應該不分藍綠黑白，說出對台南及國家有利看法，更聽一聽韓國瑜怎說才是真民主！更呼籲現在是無黨籍的郭信良議長可以地主名義接待與韓國瑜相見，而不是隨民進黨新潮流派系扯污抹黑製造對立，徒增無益台南之舉。