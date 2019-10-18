　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國瑜台南傾聽之旅　盧崑福：看見真未來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲韓國瑜台南傾聽之旅，台南市議員盧崑福不論是不是韓粉，請踴躍出席突破長期綠色執政的枷鎖，看見未來。（圖／記者林悅攝）

▲韓國瑜台南傾聽之旅，台南市議員盧崑福不論是不是韓粉，請踴躍出席突破長期綠色執政的枷鎖，看見未來。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜正式請假後從南方出發，展開全台傾聽之旅，首站在屏東已經造成轟動與熱烈迴響，10月19日、20日連續兩天將到台南颳起韓風！安平及南區國民黨台南市議員盧崑福呼籲市民，這是一個真的看見好的未來的機會，不論是不是韓粉，請踴躍出席突破長期綠色執政的枷鎖！

長期支持力挺韓國瑜的市議員盧崑福指出，韓國瑜的出現讓國民黨有了希望，更讓民進黨肯害怕與反省，韓國瑜的執政魄力在高雄有目共睹，卡韓危害不只高雄更會讓民進黨未來更為所欲為，賴清德執政8年兇惡霸道只創造少部分人利益，一年800億的市預算完全執政下，未來有看到和實現了嗎？民進黨喊出的保護主權，其實只是在保護政權而已。

盧崑福指出，韓國瑜為選總統請假並捐出薪水，請問民進黨那些請假參選的人有誰做到過？蔡英文沒有地方政府的經歷，治國只靠政治權術與派系勢力來平衡，任由已經沒病的陳水扁囂張嗆聲及新潮流派系逼宮，這樣的人真的不適合領導台灣，口號壯膽、抿嘴握拳就能顧到台灣主權讓台灣安全？目前人民也越來越沒錢，只有綠色權貴一個比一個有錢！

盧崑福最後指出，韓國瑜來台南傾聽民意，民主政治雙方表達意見有何不可？民進黨新潮流派系林宜瑾議員，就急著抹黑造謠，呼籲市民別忘房屋稅民荼害還稱是市民之福，誰才是真的詐騙？市民應該不分藍綠黑白，說出對台南及國家有利看法，更聽一聽韓國瑜怎說才是真民主！更呼籲現在是無黨籍的郭信良議長可以地主名義接待與韓國瑜相見，而不是隨民進黨新潮流派系扯污抹黑製造對立，徒增無益台南之舉。

ET快訊
床冒「1粒生米」　人夫疑惑：很久沒煮飯！轉身一看顯靈...替
韓國瑜選情低迷　陳學聖跑基層找到真相！韓粉都沉默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳素月20日發表「守護農民權益」文宣　卓榮泰到彰化參加

雲林太平媽祖雲彰大遶境　賜福路線貼香條

越籍移工變博士生！　在台新住民故事好勵志

韓國瑜台南傾聽之旅　盧崑福：看見真未來

照護第一線清潔隊員　環保署打造舒適安全工作環境

竹市載熙國小通學步道全新啟用　百歲榕樹現身

百名思覺失調症患者無人醫　王家貞、林燕祝怒批引發重大社會事件誰負責

關懷外送員安全 永康警結合勞工局宣導行車安全及職安觀念

「降溫對策論壇」全國首場台中登場　盧秀燕：捷運路網任內拍板

「歡迎安德烈回家」服裝展　期望成為台東游子典範

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

陳素月20日發表「守護農民權益」文宣　卓榮泰到彰化參加

雲林太平媽祖雲彰大遶境　賜福路線貼香條

越籍移工變博士生！　在台新住民故事好勵志

韓國瑜台南傾聽之旅　盧崑福：看見真未來

照護第一線清潔隊員　環保署打造舒適安全工作環境

竹市載熙國小通學步道全新啟用　百歲榕樹現身

百名思覺失調症患者無人醫　王家貞、林燕祝怒批引發重大社會事件誰負責

關懷外送員安全 永康警結合勞工局宣導行車安全及職安觀念

「降溫對策論壇」全國首場台中登場　盧秀燕：捷運路網任內拍板

「歡迎安德烈回家」服裝展　期望成為台東游子典範

新台幣收盤升值7分　以30.611元兌1美元作收

19歲小媽媽丟兒給保母顧後人間蒸發　　男童外婆：已經成年無法管

YAMAHA三輪版「VMAX」成東京車展神秘車款？右腳腳踏謎團將揭曉

AAU調查：加州史丹佛大學40%女學生曾被性騷性侵

元大證獲金融品牌大獎　摘形象、服務、FinTech三金

羅PD後悔了！「李壽根、殷志源登月球要8千億」　粉絲卯起來訂閱

商業周刊／在地職人柴燒精神　究極食原味

吃飯還要帶小孩！　鏟屎官「拉一條線」愜意和貓用餐

鍋底會噴汁！台中雙層麻辣鍋＋酸菜白肉鍋　必加點特製白肉

密醫幫植13顆牙「爛11顆」！她暴瘦剩30kg崩潰提告　他瞎喊：不是我做的

16秒連環撞5機車如保齡球翻滾　騎士倒地驚恐起身逃命

地方熱門新聞

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

女子夜間火車站徘徊　警找到國中老師助其返家　

孕婦多功能多器官衰竭　安泰醫護鬼門關搶回

彰化現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

「得來速」概念車子進校園有效分流

空軍台南基地19日開放參觀

帥氣男警外語超給力

百名思覺失調症患者無人醫

新店中央市場19日好市派對開趴

韓國瑜台南傾聽之旅

新北中和、新店就服站揭牌

台南研發消防衣除污清洗SOP機制

印尼外配恐慌症發作 女警協助送醫

更多熱門

相關新聞

韓國瑜取消訪美！台灣基進開酸

韓國瑜取消訪美！台灣基進開酸

國民黨總統參選人韓國瑜18日宣布，因時間過於緊湊，決定取消11月初的訪美行程。對此，台灣基進高雄黨部在臉書PO文開酸，表示美方都已提早洩題給韓陣營，但這5個問題一出後，韓國瑜今天就告知AIT主席莫健不去美國了，「就像走進考場後發現考卷不會寫，只好棄答離場的考生，只能回家找韓粉討拍！」

是誰在幫忙販賣芒果乾？

是誰在幫忙販賣芒果乾？

韓國瑜穿白衣一起淨灘　他留言狂諷

韓國瑜穿白衣一起淨灘　他留言狂諷

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

韓國瑜要廢一例一休　勞動部回應：草率廢除不適當

親曝180cm帥男抱著李佳芬哭　韓國瑜嘆氣

親曝180cm帥男抱著李佳芬哭　韓國瑜嘆氣

關鍵字：

韓國瑜台南傾聽之旅盧崑福看見未來

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面