少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

▲周男利用女友對他的愛，勸誘對方賣淫讓他花費。（示意圖／取自Pixabay，與本案無關）

記者廖安莘／台中報導

台中市一名周姓男子結交當時僅17歲的女友「小真」（化名），竟利用小真對他的愛，勸誘女孩賣淫賺錢讓他花費，否則就要提分手，還曾理所當然的說「不然我就跟其他漂亮美眉出去約會」、「給我錢錢喔，我才會繼續愛你」，甚至2人的約會開銷都要小真以賣淫賺到的錢支付。台中地院審理時，法官認為周男惡性不輕，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處4年2月徒刑，併科罰金5萬元。

判決指出，國中畢業的周男在加油站工作，與小真為情侶，2018年7月間周男因缺錢花用，遂勸誘小真賣淫並規定她每次給錢不能低於3千元，否則要跟她分手，另與其他女生交往，甚至還說「想跟我一起睡覺，早點見面，就看你怎麼做，要不然，我跟其他女生約會」、「沒有3000甚至更多，我就去找其他女生，不要妳，記得，最少3000，只能多不能少」、「兩個禮拜之內生出兩萬，聽見沒，如果沒有，就別想看到我」。

小真因太愛周男，迫於無奈因此透過手機交友軟體張貼「缺錢，想約」的暗示訊息，2018年7月17日上午與25日下午，分別與一名郭姓男子和一名葉姓男子，各以3200元、3000元完成性交易，自己僅留700元，其餘的錢全交給周男。事後，小真母親察覺有異並報警。

台中地院審理時，法官詢問小真為何如此沉淪，小真表示當初真的太愛周男，因此不管對方做出什麼要求，都會盡力達成。一審時周男坦承犯行，法官認為周男利用小真對他的愛，勸誘小真賣淫賺錢，還威脅她若沒賺到錢，就要和其他人交往，讓小真深陷痛苦，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處周男4年2月徒刑，併科罰金5萬元。

周男認為罪刑判太重，因此上訴二審。台中高分院認為，周男利用小真與他交往的情誼，引誘小真賣淫，破壞社會善良風俗，危害小真身心健全發展，因此駁回上訴，維持4年2月徒刑，可上訴。

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