蘋果十月底將有發表會推AirPods 3？3C達人：絕對不會有

記者邱倢芯／台北報導

先前有傳聞指出，Apple將在十月底再舉行一場產品發表會，且在會中可能會推出AirPods 3（另一說將命名為AirPods Pro）、16吋的MacBook Pro與新iPad；針對此一傳言，3C達人Tim哥堅定地表示，官方絕對不會額外再辦一場發表會！

▲有傳聞指出，蘋果將會在十月底額外舉辦一場發表會推新版AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Tim哥分析，雖然在去年跟前年的十月官方都有額外加了一場蘋果發表會，但是今年絕對不會有；原因在於，攤開過去的歷史紀錄，其實加開發表會的例子並不多，所以大家就不用再期待了。

話雖如此，不過Tim哥認為，產品傳聞是可以被期待的。他以AirPods 3為例，在外觀上可能會有有別於以往的設計方式，且在降噪效果、語音聲控、觸感等功能上一定會有大幅的改善。

Tim哥表示，蘋果手機兩年一大改，依照這個邏輯，現在耳機已經推出二代了，所以第三代耳機一定會大改。不過Tim哥對於AirPods 3的命名會定為「AirPods Pro」這件事打了一個大問號，因為改版不見得要加入「Pro」的命名元素。

至於AirPods 3的亮相時間，最快也要等到明年的春季發表會才有可能會推出。而在定價上，Tim哥認為，至多比現在的耳機產品貴台幣1,000元，價格不太可能會超過8,500元。

至於有傳聞將推出的16吋MacBook Pro與平價版iPad，Tim哥表示，這兩項新品如果是在十月推出，那麼屆時頂多就是發發新聞稿；但如果要舉辦發表會來推這二項新品，那麼最有可能亮相的時間應該會落在春季發表會，或是六月的蘋果開發者大會。

為什麼Tim哥敢如此篤定？他以iPad為例，如果在十月底會有發表會，那麼官方絕對不會在九月的新品發表會中就先預告有這項新品。以種種的跡象來看，大家真的不用太期待十月底會有另一場的蘋果發表會。