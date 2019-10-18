現役警員被捕！深夜尾隨妙齡女到家門口　抓手「狠拖進屋」意圖性侵

▲ 女子半夜走回家路上遭陌生男子跟蹤。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞5月驚傳離譜的尾隨案件，7月又有一名男子尾隨獨居女子，在她洗澡時破窗而入，沒想到日前竟有一名現役警察以類似手法意圖性暴力，震驚社會。這名警察深夜跟蹤晚歸的女性到家門口，試圖將她強拉進屋內性侵，被依性侵未遂罪名拘捕。

首爾廣津區警察署17日宣布，隸屬首爾地方警察廳的男嫌5日因闖入民宅及性侵未遂罪名被拘捕。據警方說法，30幾歲的男嫌9月11日半夜0時13分左右在廣津區尾隨一名正走路回家的20多歲女性，進入她居住的大樓，在走廊上抓住她的手後試圖將她拉進屋內，過程全被監視器拍下。

監視器畫面顯示，女子大聲反抗後，男嫌便搭計程車逃離現場。警方接獲報案後調閱大樓附近及內部監視器，循線找到男嫌住處，案發3天後才將他逮捕。調查指出，男嫌在這3天內照常上班，還到示威活動現場執勤。首爾地方警察廳本月4日取得拘捕男子的令狀，當天將他解職。

警方說明，監視器將男嫌臉部拍得相當清楚，但在查出身分以前，並不知道男子也是警察。男嫌調查過程中則堅決否認犯案，宣稱自己完全無意性侵女子，當時是因喝醉酒才會失控。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。