無人駕駛時代來了！無人車輛掛試驗車牌　要繳交牌照稅

▲無人小巴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

國際都在研究無人機、無人車，也將成為全球一股潮流，去年立院通過《無人載具科技創新實驗條例》，交通部日前也發布相關的子法規。財政部近日發布解釋令，如果無人載具向公路監理機關申請牌照，要比照一般車輛課徵牌照稅。

立法院去年通過《無人載具科技創新實驗條例》，而交通部近期也公布《無人載具科技創新實驗計畫牌照核發辦法草案》相關子法，未來像是GOOGLE無人車、無人觀光船、用在灑農藥上的無人機等都可陸續在台測試。

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行政院政務委員龔明鑫也曾說，像是無人車等目前在歐美國家等已處於測試階段，創新條例能正式啟動，台灣可望走在亞洲前端，已有無人載具業者與經濟部接觸，包括無人小巴士、物流車、觀光船、無人機等。

據了解，首先試驗的車輛有可能為小巴、大客車等無人駕駛車輛，在特定的區域進行試驗，但是根據財政部認為雖然是試驗牌照，但仍有使用道路，所以依據法規，無人駕駛車輛比照一般車輛要繳交牌照稅。牌照稅法第6條規定，大客車汽缸排放量500CC以下免徵，而500CC以上牌照稅額為1080元；最高1萬20CC則是課徵1萬6200元的牌照稅。

先前交通部發布「無人載具科技創新實驗計畫牌照核發辦法」，對於核准辦理創新實驗者，確定其申請相關牌照核發的規定，預計最快這兩個月就會有首張無人載具車牌。財政部解釋令發布，若無人載具向監理機關申領的無人載具車輛「試驗牌照」，需依規定課徵牌照稅的生效日回溯自今年6月，也就是說無人載具一旦掛牌、測試，就要開始繳交牌照稅。