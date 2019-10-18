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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

模擬亞洲人權法院判邱和順重審　法轉司期待痛苦可撫平

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▲▼模擬亞洲人權法院首度開庭。（圖／記者黃國霖攝）

▲模擬亞洲人權法院判邱和順重審。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

模擬亞洲人權法院（Asian Human Rights Court Simulation, AHRCS）選定選定我國羈押最久的死刑犯邱和順案，當成首案審理，並於17日下午判決本案應重審。臉書「法官翻轉司法群策會」PO文贊同本次判決，並引用前大法官許玉秀的話，希望「亞洲人權法院就是一個受苦的人可以喊痛的地方，而他們的痛苦需要得到撫平。」

目前國際上已有歐洲人權法院、美洲人權法院、非洲人權與民族權利法院等區域人權法院，唯獨人口最多的亞洲，遲遲未能建立亞洲人權法院。前大法官許玉秀舉辦模擬亞洲人權法院，期望藉由模擬人權法院的召開，讓亞洲也能成立人權法院。

而模擬亞洲人權法院選定的首起案件，就是極富爭議的死刑犯邱和順案審理。全案經由近5個月的審理後，17日作出判決。本案中，日本、台灣、孟加拉、香港、馬來西亞、新加坡、韓國等7國的7位法官達成全體一致決，認定被告邱和順權利遭到原告嚴重侵害，應該要重審。

模擬亞洲人權法院也發布新聞稿指出，本案因「法庭程序失靈、法律與事實認定的重大錯誤、程序的過度延遲、上訴程序案件往返耗費大量時間，法院要求被告的最高法院重新審查被告法院對原告所為的定罪及處刑，以公正且必要的方式，彌補並糾正前述原告所受基本人權的侵害，以利原告基本人權的保障與維護，並確保司法正義的實現。」

臉書「法官翻轉司法群策會」PO文贊同本次判決，並分享本次判決的新聞稿。法轉司也引用了許玉秀的話，「亞洲人權法院就是一個受苦的人可以喊痛的地方，而他們的痛苦需要得到撫平。當然，我們更期待台灣的司法系統完善、司法人員盡責，這樣台灣的訴訟當事人就能夠受到文明正義且人道的對待，而不用再窮盡內國的救濟系統後，仍向亞洲人權法院喊冤了！」
 

           

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