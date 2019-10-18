專家看好台股明年第2季攻上11800點　顧立雄：中美貿易戰走正確的路

▲專家預估明年第2季可望攻上1萬1,800點，金管會主委顧立雄對此表示，未來凶險很多，仍要「戒慎以對」。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股站穩萬一關卡，市場觀望後續走勢，就有專家預估明年第2季可望攻上1萬1,800點。金管會主委顧立雄今（18）日對此表示，中美貿易戰走在一條正確的路，但未來凶險是很多，因此要「戒慎以對」。

永豐金首席經濟學家黃蔭基出席活動時表示，從目前台灣景氣來看，景氣面利空低於資金面利多，加上台股基本面佳，預估明年台股的最高點將落在第2季，可望達到1萬1,800點。

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被問及台股明年第2季攻上高峰一事，金管會主委顧立雄受訪時指出，沒有辦法評論，身為監理機關，兼顧市場健全就已來不及，更沒辦法預測股市。

顧立雄表示，「中美貿易戰到現在為止，驗證我們走一個正確的路」，首先是廠商移轉生產基地，再者是吸引資金回台，兩者都會建立企業轉型的利基，同時也能建構好實體經濟、金融市場的環境，因此是走在一條對的路上。

不過，顧立雄也說，未來凶險還是很多，在中美貿易戰下，全球經濟是否下滑，大陸、美國經濟未來走勢，以及脫歐後的英國經濟前景、金融中心的地位等不確定性，仍要「戒慎以對」。