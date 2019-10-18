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外交部感謝美國國務院致函500大企業、鼓勵加強台美貿易合作　

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▲總統蔡英文上任後與美國保持友好關係。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文上任後與美國保持友好關係。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應中國大陸持續在國際上霸凌台灣，美國政府再度出手挺台灣。美國國務院、商務部及農業部10月初聯名致函美國500大企業，強調台美夥伴合作緊密，並鼓勵美國企業加強與我國的貿易及投資關係，外交部18日對此表示誠摯感謝。

外交部表示，中國大陸除誘奪我國邦交國、杯葛我國參與國際組織，更鎖定民間企業及美方友我人士做出符合陸方政治思想的表述，例如，近期要求我國內飲料連鎖店、美國國家籃球協會(NBA)、國際精品迪奧(Christian Dior)等跨國企業公開表態，擁護中國大陸官方立場，若拒絕屈服中方要脅時，中國則施以報復手段。另外，美國聯邦眾議員馬隆尼（Sean Maloney)曾於10月13日在華爾街日報發表文章指出，中國大陸曾威脅馬隆尼拒發簽證，要求取消訪台計畫。

外交部指出，作為國際社會負責任且積極貢獻分享的一員，我國始終致力維持兩岸及區域的和平穩定，捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際空間，台灣的民主、自由、人權及法治發展等成就已普遍獲得國際社會的肯定，無論中國大陸採取任何手段，威脅恐嚇他國屈從中國大陸虛妄的政治主張，僅將引起台灣人民對中國政府的反感，以及國際社會對台灣更強而有力的支持。

▲中美雙方將在10月於華府展開正式談判，不過貿易戰當中，雙方的出招，讓市場霧裡看花。（圖／路透）

▲（圖／路透）

外交部也強調，誠摯感謝美國政府對北京霸凌台灣及施壓國際企業的不當舉措一再挺身相助，除了此次致函美國500大企業外，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）也在10月16日聯邦參院外委會亞太小組聽證會上特別關切中國大陸對台灣的施壓及霸凌威脅情形，並重申美國將持續支持台灣。

外交部提到，我國政府再次呼籲全球理念相近國家團結一致，正視中國大陸政府以政逼商問題的嚴重性，以及陸方持續干擾全球各地國際企業及國際航空公司的自主營運。自由民主國家應攜手合作，以具體的行動抑制中國侵略性的蠻橫行徑不斷擴張。

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