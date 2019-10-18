一袋血救「兩個」家庭！他無限認購地瓜跟麵包　原因暖爆：快去捐血吧

▲新北市議員王威元無上限認購烤地瓜及蒸麵包，期盼民眾挽起衣袖補充血庫，也能注意、重視社會底層族群的處境及努力。（圖／翻攝自王威元臉書）

記者陳雕文／新北報導

許多家境貧困的地方媽媽及流落街頭的寒士，希望靠自己的力量生存，嘗試擺攤烤地瓜、蒸麵包，新北市議員王威元發現這個狀況，也希望給予協助。再看到救國團經常大力推廣捐血，但實際挽袖的人數卻不如預期，因此王威元決定結合兩者：1人捐血，他就認購1組烤地瓜跟蒸麵包送給捐血者，且沒有認購上限。

▲有的地方媽媽因為無一技之長，只好租屋「開腿」接客。有鑒於此，人安基金會為了避免更多家境清寒或單親媽媽走上歧路，積極協助弱勢族群開發生存技能。（圖／記者陳雕文翻攝）

【人安基金會】長期協助清寒婦女、單親媽媽的烤地瓜謀生就業服務方案，讓媽媽得以陪伴孩子並創造收入，王威元了解該基金會的貢獻後，也想盡一份心力協助弱勢族群。

後來王威元得知救國團將於20日在三重捐血室舉辦捐血活動，他決定無上限認購「瓜瓜包」（烤地瓜＋蒸麵包的養餐組）贈送給捐血人，期許大家一起充滿血庫，也希望各界更關注清寒家庭。王威元激動表示：「捲袖獻愛，一袋血幫『兩個』家庭！快去捐血吧！」

三重救國團呼籲，捲起袖子補充血庫不但可以救人，更能幫助到在社會底層打拼的族群，社會需要共好，未來將辦理更多場捐血活動，讓公益影響力持續擴散。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼地方媽媽、寒士向人安基金會求助，學習烤地瓜、蒸麵包的技能，開始賺錢養活自己，不用一直活在別人同情的眼光底下。（圖／記者陳雕文翻攝）