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影／李佳芬代打訪美！　韓國瑜競辦：明年投完票後立刻拜訪

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▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10月15日正式請假，展開競選2020總統的傾聽之旅，準備從屏東出發一路北上。原預計11月訪美，但韓國瑜與美國在台協會（AIT）主席莫健18日上午會面時，已親自告知美方取消訪問。

韓國瑜18日下午受訪表示，已向莫健表達，因為大選只剩80多天，現在還沒全部縣市跑玩一趟，在時間壓力下，美國行無法成行，明年投票過後，有可能的話，會立刻到美國拜訪。未來如果有時間的話，我內人李佳芬可以代表我去美國的話，我們會再來進行規劃。

韓國瑜指出，由於台澎金馬等地區跑起來，現在都還沒完全跑完第一趟，時間壓力非常大，因此這趟訪美行無法成行，韓國瑜也向莫健承諾，明年投完票後如果情況允許，會立刻到美國拜訪。

韓國瑜競選辦公室表示，前陣子高雄市政繁忙，韓國瑜自己身為高雄市長，無法請假太長時間，莫健也能夠理解韓國瑜必須一站一站到全台傾聽、學習，而之後如果有時間，也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。

至於李佳芬的海外訪問行，根據韓國瑜陣營的規劃，李佳芬已經確定在10月23日到27日前往馬尼拉跟越南，5天行程當中飛2個國家，也可以說是鐵人行程。

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