沒當成1450...還有機會！蔡英文第二波競選小物18日2020上線





▲廖泰翔、連翊婷介紹第二波競選小物。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼1450元「辣英粉」被秒殺，甚至一度導致金流平台一度當機的盛況後，蔡英文競選連任辦公室18日晚間20時20分將推出第二波競選小物「台灣要贏應援組」，限量2020組。

蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔以及主持人「脫裙女孩」連翊婷召開記者會介紹最新競選小物。廖泰翔表示，這回「台灣要贏應援組」以「2020」作為捐款金額，限量2020份，同樣選在晚上20時20分開賣，要呼應這次的競選口號「2020台灣要贏」。他向支持者喊話，「讓我們用『台灣粉』的自信與對民主制度的堅持，面對眼前的挑戰，一起贏得勝利。」

廖泰翔提到，這次的「台灣要贏應援組」同樣是官網限定，邀請支持者前往「2020 蔡英文競選小額募款」官方網站認購。他也透露，除了前一次的「辣英粉」及這回的「台灣要贏應援組」外，年底預計還會有第三波的小額募款，請支持者期待。

連翊婷介紹，第二波競選小物內容包含棒球帽、毛巾、帆布袋、紋身貼紙，秉持「相信台灣、根留台灣」的立場，使用台灣本土MIT的產品，堅持把技術與資源留在台灣，從台灣走向世界。

另外，廖泰翔也特別透過記者會首度開箱競選辦公室的直播棚，目前發言人團隊每週一、三、五早上的自製節目《一起吃早餐》就是在這裡拍攝，棚內包含轉播臺、會議空間、剪輯室，連化妝間都一應具全。搭配專業的節目團隊，未來如果有其他節目或直播也都能夠利用這個空間，期待能夠跟更多網友互動。

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