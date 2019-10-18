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男突被「羽絨衣怪客」潑酸「雙眼瞬間瞎了」　淚訴：5歲兒認不出我是誰

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男人,哭泣,悲傷,傷心,難過,痛苦（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名男子無故被人潑酸，一度失去視力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國一名37歲男子迪肯（Lee Deakin）要到車上拿手機充電器，竟突然被2名身穿羽絨衣的陌生男子「潑酸」攻擊，臉部腐蝕受傷，雙眼也當場失去視力。他表示，術後恢復期間，傷口仍然非常怵目驚心，5歲的兒子甚至認不出自己是誰，幸好目前已經逐漸恢復視力。

根據《每日郵報》報導，迪肯把車子薩頓（Sutton）地區米爾頓街（Milton Street），4月14日晚間9時20分要到車上拿手機充電器，卻突然感受到「強烈灼熱感」，並且聽見女友愛咪放聲尖叫，「我的臉好像融化了，我立刻就看不見了。」他表示，當下奮力抓住其中一名攻擊者，可是實在受不了劇烈疼痛，無奈放手。

Shocking story to read, but amazing work done by Royal Liverpool University Hospital

St Helens Star 發佈於 2019年10月17日 星期四

迪肯到利物浦聖保羅眼科（St Paul' s Eye Unit）接受手術治療，被主治醫師形容「執業23年以來看過最嚴重的傷口」，術後雙眼完全變成紅色，非常腫脹，5歲兒子看了嚇到認不出親生父親。他表示，「晚上每個人都離開病房以後，我獨自一人坐在『黑暗世界』當中，我真的非常非常希望手術有效果，否則我無法這樣生活下去。」

《利物浦迴聲報》（Liverpool Echo）報導，身為司機的迪肯失去視力後無法工作，全家經濟受到影響，他也沒辦法像以前一樣，把牙膏擠到牙刷上，或者看看冰箱裡有什麼東西，「就連最基本的事情都做不到，真的很令人挫敗。我的獨立性與生活品質都被剝奪了。」

"You don't realise how much you take your sight for granted until it's gone"

Liverpool Echo News 發佈於 2019年10月17日 星期四

幸好，迪肯術後7周視力逐漸恢復，他表示，雖然還有很長一段路要走，但是很感激家人陪伴以及醫療人員的努力。天真的5歲兒子也說，「你看起來又像是我『真的爸爸』了！」

默西塞德（Merseyside）警方調查後證實，此案中被用來攻擊受害人的液體具有腐蝕性，但仍無法確定實際成分，研判這一次攻擊不是隨機，而是具有針對性。警長萊恩（Lisa Ryan）表示，附近住戶也許曾經看過嫌犯蹤跡，呼籲所有獲悉線索的人提供資訊。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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