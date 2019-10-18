第四季動盪環境持續　三大投資獲利關鍵助資產成長

▲ 國際局勢動盪，致金融市場波動加劇。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

今年雖幾經波折，前三季歐美股市漲幅卻仍普遍有雙位數的佳績，然美中貿易戰走走停停，英國脫歐進展一波三折，且殖利率曲線倒掛和經濟數據疲弱增添衰退聯想。對此，摩根投信指出，面對第四季波動明顯加劇的投資環境，建議投資人應該善用收益性投資，在波動中覓得適合的獲利節奏。

進入第四季，投資要獲利有三大關鍵。首先，是管理波動，摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）說明，貿易戰雖達初步協議，但遲遲未能落幕已對全球景氣產生負面影響，僅靠全球央行貨幣政策來提振景氣是不夠的，包括經濟改革、減稅和增加政府支出等財政政策手段更是至關重要，但政治變數可能導致相關政策窒礙難行。此外，全球地緣政治陰霾持續揮之不去，也是造成市場波動度的主要來源。

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許長泰強調，投資人面對市場波動的直覺反應，往往傾向逃避，然而，若採取消極不投資，或耐不住性子提前離開市場，反而恐錯過資產增值機會，因此，第二和第三個投資關鍵分別是聚焦收益和靈活調整，透過聚焦有品質的收益性資產，並讓投資組合的配置更加多元分散，將能為投資人的資產在波動時刻提供下檔保護。

▲ 國人投資偏好持續往債券型基金靠攏。（圖／pixabay）

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧建議，第四季投資策略上，宜先對穩速增長預期所產生波動度做好準備，聚焦股債等具有收益的標的，並在中長期逐步增加債券配置，讓手中資產更為穩健，同時又能達到跟漲抗跌效果。

今年以來市場行情動盪，標普500指數雖強彈超過19%，高低點起伏差距卻也高達23%，加上公債殖利率直直落，推升固定收益型基金買氣扶搖直上。根據投信投顧公會統計，截至今年9月底，國內投資人持有境內外債券型基金規模已突破2兆元大關，達2.45兆元，今年來規模成長30%，佔境內外基金總規模比重達33%，高於股票型基金的23%，顯見震盪環境下，國人投資偏好持續往債券型基金靠攏，並對訴求收益佳和配息穩的產品格外情有獨鍾。

摩根投信表示，為因應市場變化和配息偏好而衍生出的投資需求，近期獲主管機關核准，推出「摩根基金—環球債券收益基金」。該基金靈活掌握全球多重債券收益，因應市場環境變化，並彈性動態調整配置，讓投資人在享受多重債券「配息收益」的同時，還能做好波動管理，控制下檔風險。