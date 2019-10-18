配合德仁天皇「即位禮」　日本政府時隔26年「恩赦」55萬人

▲日本政府為了配合德仁天皇即位禮，決定實施恩赦。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本政府今（18日）決定，為了配合德仁（Naruhito）天皇22日舉行的「即位禮正殿之儀」典禮，將要實施恩赦，針對約55萬人「復權」，協助輕微犯罪且不再犯的人民重返社會，但因「考量國民情感」，將會排除重大犯罪者。據了解，這是日本時隔26年，也是進入令和時代以後第一次實施恩赦。

日本內閣會議今（18日）決定，為了配合德仁天皇「即位禮正殿之儀」，將於22日實施恩赦。據了解，這一次實施對象限定在刑事責任相對輕微，且在一定期間內沒有再犯的人，希望透過恢復因有罪判決喪失的資格，協助這些人重返社會。但是，為了考量到國民情感，尤其是犯罪被害人以及遺屬的心情，「重大犯罪者」目前被排除在外。

▲日本德仁天皇22日將舉行「即位禮正殿之儀」。（圖／達志影像／美聯社）

日本法務省表示，復權對象大約有55萬人，其中8成左右是因超速或酒駕等交通事件受到罰金刑，另外也包含違反公職人員選舉法。「特別標準恩赦」將會針對長期生病，而且未來也難以執行其刑的人免除懲罰。一千多名因為罰金刑導致求職或養育子女發生困難的人，也會被給予「復權」。

日本放送協會（NHK）報導，「恩赦」指的是不經審判程序，讓有罪判決失效，或者回復過去暫時喪失的資格，例如醫師、護士等國家資格以及公民權。法務省表示，恩赦的意義在於鼓勵曾受有罪判決的人改過向善，也會減少再犯，對於維持安全社會發揮重要功能。

根據《中央社》，日本的恩赦法源來自憲法第7條及第73條，經由內閣決定與天皇承認，1947年施行的《恩赦法》中也明定「政令恩赦」與「個別恩赦」2大類別，前者是政府明定刑罰種類、實施基準日，後者是法務省「中央更生保護審查會」審查後決定。據了解，日本政府每年平均對大約30人實施「平常恩赦」。

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