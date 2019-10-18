百名思覺失調症患者無人醫　王家貞、林燕祝怒批引發重大社會事件誰負責

▲台南市議員王家貞、林燕祝，質詢衛生局長陳怡，為什麼永康榮民醫院上百名思覺失調症患者，面臨無醫師可看診及被迫離院窘況。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員王家貞、林燕祝，質詢衛生局長陳怡，為什麼永康榮民醫院上百名思覺失調症患者，面臨無醫師可看診及被迫離院窘況，請陳怡局長處理卻推說該院院長已處理妥善，若真屬實，身心科門診醫師為何只剩1人？惶恐的病患家屬為何還不斷陳情，身心患者權益何在？若因此引發重大社會問題，誰負責？

王家貞拿著一份民眾陳情書指出，永康榮民醫院3樓和5樓特別開闢上百床思覺失調症患者病床，現在卻被醫院知會沒有醫師要求患者離院，家屬拿著1份有近60名家屬的簽名跟她陳情，因為信賴醫院和醫師的治療，患者都不願被迫離院，衛生局長陳怡說只有1位患者轉出，難道收到的陳情是假的嗎？

王家貞說，永康榮民醫院身心科有3位醫師看診，10月門診表顯示也是3位，實際上10月已有1位醫師停診，11月還會有一位醫師休診，榮民醫院雖是退輔會管轄但各科患者都是台南鄉親，衛生局應關心病人權益的維護，不是將身心症疾病改個名稱或轉多少病人就是關心，大家是關心醫師跑到那裡去？衛生局應體察患者對自己行為不能負責，若沒醫師看診，病人無法控制自己的行為，發生社會治安問題誰負責？

林燕祝則直指問題癥結，她說永康榮民醫院身心科現在剩下1位醫師，原因何在？有那1家醫院身心科只剩1位醫師看診，原因陳治局長有難處，不方便說且說11月會增加更多醫師，但問題不處理，就算總院不斷支援有新的醫師加入身心科，醫師還是會出走，未來會不會又剩1位醫師？患者又要被迫離院，若衛生局不介入，其他醫師熬的住嗎？生病的是患者不是醫院，不該把醫師的鬥爭變成病患的痛苦。