蘇起反對韓國瑜訪美　林俊憲：知徒莫若師！怕韓去美國丟臉

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原本預計11月訪美，與美國在台協會（AIT）主席莫健18日上午會面時親自告知美方取消訪問；另外，據了解，前國安會前秘書長蘇起採取反對韓國瑜訪美。對此，民進黨立委林俊憲認為，蘇起是韓國瑜的論文指導教授，「知徒莫若師」，怕韓國瑜去美國再次丟臉。

韓國瑜18日受訪時說明，已經向莫健表達在時間壓力下美國行無法成行，明年投票過後，有可能的話會立刻到美國拜訪。據了解，蘇起認為，韓國瑜若是準備不足甚至拜會層級不夠高，對選情都是一大扣分。而林俊憲則在臉書提到，這次蘇起害怕韓國瑜去美國再次丟臉，所以建議韓不要赴美。

林俊憲說，蘇起是韓國瑜的論文指導教授，知徒莫若師，韓國瑜因為沒料，長期被嘲笑為草包，更因為晶晶體而曾在美方面前貽笑大方。他表示，蘇起既然這麼瞭解韓國瑜胸無點墨，怎麼還願意幫忙、推薦他選總統？「高雄人已經被害慘了，請不要再禍及台灣」。

韓國瑜競選辦公室則說，莫健能夠理解韓國瑜必須一站一站到全台傾聽、學習，之後如果有時間，也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。至於李佳芬的海外訪問行，根據韓國瑜陣營的規劃，李佳芬已經確定在10月23日到27日前往馬尼拉跟越南。

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