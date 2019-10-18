深夜跌入落差3.5公尺溪床　警消民漆黑中「聽音辨位」架梯救人

▲屏東縣內埔警分局泰武派出所員警、消防人員及村長，架設長梯，到溪床救起跌落溪床的劉姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子凌晨跌下落差達3.5公尺的屏東縣泰武鄉武潭村溪床，由於天色漆夜，警方獲報會同村長與消防人員往溪床呼叫，終於聽到微弱回應，利用長梯將他救起脫困，由於他不願就醫，警方護送他返回租屋處休息。

▲▼警方、消防人員及村長深夜救人。

內埔警分局泰武分駐所前日凌晨接獲民眾來電，表示他姓劉，52歲，不小心摔落到溪旁草叢內，因來武潭村打零工，不是當地人，致無法明確說出摔落地點，處理的警員陳福星只能根據對方所說訊息到附近溪流搜尋，並致電當地村長劉安生協助。

兩人就在村內溪流旁搜尋呼喊他的名字，經過10多分鐘，終於從溪底傳來他的回應，由於溪床距路面有3.5公尺的落差，超過一層樓高，地勢又低，必須使用長梯等工具才能將他救起，因此求助泰武消防分隊，消防人員抵達，架設好梯子後，一個接一個緩慢下到溪底，利用繩索將他固定於擔架，小心翼翼的將他沿著長梯拉上至路旁，由全體合力使勁下，將他救上岸。

劉男獲救後，表示身體無大礙，不願送醫診療，經由救護人員現場做個簡易包紮後，由警方陪同護返其返回村內租屋處，結束一夜驚魂。