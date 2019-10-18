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竹市載熙國小通學步道全新啟用　百歲榕樹現身

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▲新竹市長林智堅強調學校與周邊環境安全是他最重視的事情。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅強調學校與周邊環境安全是他最重視的事情。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市載熙國小正校門變寬敞、有人行道了！每天超過700位載熙孩子從正校門上下學，過去數十年來與車爭道、險象環生，市府打造全新311公尺通學步道，學校主動退縮圍牆，不只校門口變成小廣場、新增人行道，原本校園內的百歲榕樹也因為圍牆退縮，從校內變成校外，成為社區長輩乘涼好所在，新竹市長林智堅今(18)日與載熙國小學童體驗步道，強調工程不分大小，市民需求是第一優先，總共投入1.5億為全市14校整建通學步道。

新竹市政府投入684萬，拆除圍牆改用美觀與實用兼具的穿透式圍籬，打造視覺通透、寬2-4公尺長達311公尺的通學步道，讓學校與社區距離更貼近；市長林智堅強調，學校是教育、學習與得到知識的遊樂地，他身為三個孩子的父親，學校與周邊環境安全是他最重視的事情，學校與周遭鄰里關係密切，透過通學步道的完工不只學生受惠，周遭社區民眾也受惠，因為圍牆的退縮，原本校內一棵120歲的大榕樹，現在成為社區最棒的公共場域。

「工程不在經費大小，而是對市民生活的改善」林智堅指出，透過市府的通學步道計畫，全面盤點市內學校需求，積極向中央爭取經費做完整規劃，已投入超過1.5億，打造14處通學步道；此外，市府也投入3.76億推動「步行城市」，未來將讓市民感受到在新竹市散步，是一件幸福、安全且快樂的事。

新竹市政府教育處表示，載熙國小未興建通學步道前，正門口的武陵西三路圍牆緊鄰巷道，不僅沒有學生行走的人行步道，上放學時間家長接送車輛併排，人車動線未分離，導致人車爭道險象環生；此外，因為校園圍牆高聳，充滿壓迫感，更無法方便與社區進行互動，趁著此次規畫將問題一次改善。

教育處也強調，載熙國小通學步道完工後，除了校門口更寬闊、孩子上下學更安全，步道也串連鄰近武陵里集會所，長輩運動、到日托中心、上課更方便，是全民共享的通勤步道。

「學校門口變得好大、好寬敞，不用再跟其他車子擠來擠去擔心被撞到了」載熙國小二年級曾同學說，之前媽媽送他上學因為校門口車輛並排，為了他的安全都需要親自帶著她走進校門口，現在媽媽只要讓他走在通學步道上，就可以安心回家了。看到通學步道完工，她開心地表示，「這樣真的漂亮又好走」。

教育處指出，市府共投入684萬元，整體工程包含拆除武陵西三路舊有圍牆，設置穿透式圍籬增加視覺穿透性連結社區，更利用校地退縮2至4公尺空間新設總長311公尺長的通學步道，由東大路順著武陵西三路延伸至學校活動中心，使學生、活動中心內的長者與社區居民不需與車爭道，便於進出校園，此外，工程一併改善校門廣場景觀，移除舊有警衛室管理視線死角，並調整出入口動線，避免交通、停車及障礙物影響通學路徑，還給學生與行人一條安全的道路。

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