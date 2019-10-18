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半夜偷車闖公司砸窗大鬧！　怪男逃跑前「先去洗澡」尷尬被捕

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▲▼洗澡。（圖／CFP）

▲男子惡作劇後，還留在案發現場洗澡導致被捕。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州李縣(Lee County)警方近來接到一起離奇案件，一名男子半夜闖入聯合管道公司(United Plumbing)偷車後，又把車開到附近的iMold水管理公司搞破壞，大鬧一場後居然不急著離開，反而留在案發現場悠閒洗澡，結果在半裸的狀態下尷尬被捕。

24歲男子比尼耶克(Joseph Michael Bieniek)11日凌晨擅自闖入聯合管道公司，偷走了一台堆高機，後來便以該台車為工具，用力衝破鐵絲圍欄，闖進相鄰的iMold水管理公司，順利進入後，他開始脫掉衣服，便用槌子大肆破壞公司窗戶、門以及至少3輛車，直到警報器響起才離開。

詭異的是，比尼耶克竟然又返回原本的聯合管道公司，跑進其浴室洗澡，洗完澡後只穿著內褲的他被一名剛好來到公司的員工撞見，他的荒唐行為也全被監視攝影機給拍下。警方趕到場後，逮捕了半裸的嫌犯，並在浴室裡找到他的手機、其他衣物和一把槌子。

比尼耶克因為對2間公司造成超過美元1000元（約台幣3萬元）的損失，而面臨入室竊盜、財產損失、拒捕和竊盜罪等多項指控，後來以美元26,500元（約台幣81萬元）交保，有當地媒體報導，他曾是iMold以前的員工，但警方尚未對外公布他為何會闖入進行破壞的原因。

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