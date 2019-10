半夜偷車闖公司砸窗大鬧！　怪男逃跑前「先去洗澡」尷尬被捕

▲男子惡作劇後,還留在案發現場洗澡導致被捕。(圖/示意圖,與本新聞無關/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州李縣(Lee County)警方近來接到一起離奇案件,一名男子半夜闖入聯合管道公司(United Plumbing)偷車後,又把車開到附近的iMold水管理公司搞破壞,大鬧一場後居然不急著離開,反而留在案發現場悠閒洗澡,結果在半裸的狀態下尷尬被捕。

24歲男子比尼耶克(Joseph Michael Bieniek)11日凌晨擅自闖入聯合管道公司,偷走了一台堆高機,後來便以該台車為工具,用力衝破鐵絲圍欄,闖進相鄰的iMold水管理公司,順利進入後,他開始脫掉衣服,便用槌子大肆破壞公司窗戶、門以及至少3輛車,直到警報器響起才離開。

詭異的是,比尼耶克竟然又返回原本的聯合管道公司,跑進其浴室洗澡,洗完澡後只穿著內褲的他被一名剛好來到公司的員工撞見,他的荒唐行為也全被監視攝影機給拍下。警方趕到場後,逮捕了半裸的嫌犯,並在浴室裡找到他的手機、其他衣物和一把槌子。

比尼耶克因為對2間公司造成超過美元1000元(約台幣3萬元)的損失,而面臨入室竊盜、財產損失、拒捕和竊盜罪等多項指控,後來以美元26,500元(約台幣81萬元)交保,有當地媒體報導,他曾是iMold以前的員工,但警方尚未對外公布他為何會闖入進行破壞的原因。

