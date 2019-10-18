「刷臉支付」取代實票！北京環球影城計畫執行無票化管理

▲北京環球影城預計2021年上半年正式開園。（圖／翻攝北京環球影城官網）

記者朱世凱／綜合報導

位於北京的環球影城（The Universal Studio）目前雖然還在興建當中，不過樂園總公司康卡斯特集團（Comcast Corporation）行政總裁羅伯茨（Brian L. Roberts）17日表示，園區的各類收費項目未來將會採用「刷臉支付」，遊客屆時就可免持票進入樂園，並使用園內的服務。不過當中的隱私安全風險卻引起外界關注。

綜合陸媒報導，北京環球度假區位於北京市通州區，建成後佔地約120公頃，度假村佔地約280公頃。據悉，環球影城將與阿里巴巴合作，並且在園內提供電子支付設施，遊客們屆時就可利用人臉識別技術來使用寄物服務、購票買餐、以「特快排隊方式」遊玩遊樂設施等。

▼北京環球影城仍在興建階段。（圖／翻攝微博／北京環球度假區）



阿里巴巴董事局主席張勇表示，現在中國大陸可以只用臉就搭地鐵、付款，因此遊客憑一張臉玩遍樂園已經不是夢想。不過有科研人員對此指出，使用人臉識別技術存在一定風險，民眾有可能面臨隱私外洩等危機。有環球影城員工透露，如果不想使用人臉識別技術付費的話，遊客仍然可以選擇其他付款管道享受樂園設施。

報導指出，目前北京環球影城主題公園已知景區共七個，包括好萊塢大道、侏羅紀公園、未來水世界、功夫熊貓、哈利波特、變形金剛以及小小兵（Minions）樂園等。北京首旅集團董事長段強曾表示，未來，北京環球度假區內還將建設包括中國動漫、電影、藝術、文創等在內的文化產業聚集區及演藝小鎮，並且將美國比較先進的開發形式與中國元素做結合。