關懷外送員安全 永康警結合勞工局宣導行車安全及職安觀念

▲台南市警永康分局，特別結合勞工局前往永康地區美食平台人氣店家，向店家及外送員進行職安及交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著外送平台新興行業興起，大量年輕族群投入外送行業，已逐漸成為交通安全隱憂，日前外送員車禍接連發生，引發各界重視，台南市警永康分局，特別結合勞工局前往永康地區美食平台人氣店家，向店家及外送員進行職安及交安宣導。

警方及勞工局人員，除向外送員宣導相關交通行車安全及職安觀念，另外特別製作小卡片提醒外送員注意交通安全，避免車禍憾事發生。

永康警分局指出，外送員為了搶送更多訂單，與時間賽跑，往往冒險超速騎快車，違規穿梭車陣，而且常常於騎車時使用手機講話、手機導航，這些因素造成車禍頻傳，也造成用路人危險、危害自身安全。

永康分局長呂世明表示，外送平台外送員因績效壓力分秒必爭，也讓外送工作的風險增加，更容易造成事故發生，永康分局日後除了加強外送員交通安全宣導外，也會針對外送員的超速、闖紅燈等交通違規行為加強取締，希望外送員遵守「不為搶快忽略行車安全」、「騎乘機車不要使用手機」、「不鑽車縫」、「勿超速」、「勿闖紅燈及違規轉彎」的五不，並確實遵守交通安全規則，多一分注意，減一分災禍，安全比準時送達還重要。